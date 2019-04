'Blackout': Juega gratis este abril al modo Battle Royale de 'CoD Black Ops 4'

El mapa Alcatraz de 'Call of Duty Black Ops 4' ya se encuentra disponible para 'Blackout', pero hay más, puesto que el modo el modo Battle Royale del juego de Activision será gratuito durante todo el mes de abril. Hasta que finalice el mes, será posible descargar y jugar con 'Call of Duty Black Ops 4 Blackout' sin coste alguno y la necesidad de poseer el juego completo. En PlayStation 4 y Xbox One, se podrá descargar el cliente desde PlayStation Store y Xbox Store, mientras que en PC se podrá descargar desde Battle.net. En el caso de las versiones de PS4 y Xbox One, es necesario, además, tener una suscripción a PlayStation Plus o Xbox LIVE Gold para poder jugar.

Si no lo conoces, 'Blackout' es el modo Battle Royale de 'Call of Duty Black Ops 4'. Una vertiente de juego que ha gozado de un notable éxito, especialmente durante los días posteriores al lanzamiento del juego. En las últimas semanas, parece que el número de jugadores se ha visto reducido, en parte, gracias a la llegada de 'Apex Legends' y 'Firestorm', el modo Battle Royale de 'Battlefield V', que hizo su debut el 25 de marzo después de una larga serie de retrasos y contratiempos. En todo caso y sin lugar a duda, es una gran oportunidad para probar el modo durante treinta días. 'Call of Duty: Black Ops 4' está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC.

