'Oddworld Soulstorm' se deja querer con una secuencia de acción

Durante la presentación de Unity en la GDC 2019 de San Francisco, la desarrolladora Oddworld Inhabitants desveló un corto de 'Oddworld Soulstorm' que recopila algunas secuencias cinemáticas del juego. El video presenta una animación, sin fragmentos de gameplay, que muestra el ataque a un tren en movimiento. Además de este tráiler la desarrolladora aprovechó su presencia en el acto para mostrar otro vídeo sobre cómo se ha producido los efectos digitales del clip.

'Oddworld Soulstorm' se anunció en 2016 como la entrega más oscura de la franquicia, pero desde entonces las novedades han sido mínimas, hasta el punto de que todavía no se ha concretado nada sobre el proyecto. Se sabe que será una reinterpretación de 'Abe's Exoddus', el segundo juego de la serie lanzado en 1998 y que el nombre del juego parece ser una referencia a la bebida producida por los Glukons, los antagonistas en los juegos anteriores. La bebida, que se llama SoulStorm Brew es altamente adictiva y se utiliza para que los Mudokons terminen trabajando para ellos. En todo caso, la fecha de lanzamiento también se desconoce, así como las plataformas de destino, probablemente PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch, sin embargo, no se descarta que pueda ser comercializado en consolas de próxima generación.

