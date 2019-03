'Call of Duty Mobile' anuncia un periodo de pruebas

´Call of Duty Mobile´ llegará en verano.

Activision y Tencent han anunciado que 'Call of Duty Mobile', la entrega para móviles de la conocida franquicia de disparos, llegará a Norte América, Europa y Sudamérica durante este año, con una beta pública previa programada para verano en iOS y Android. El título ya se ha lanzado en China bajo el nombre 'Call of Duty Legends of War', y como en su versión occidental, es un juego gratuito desarrollado entre Activision, Tencent y Timi Studios específicamente para teléfonos inteligentes y tabletas. La obra presenta varios modos multijugador en línea e incluye modos como Buscar y destruir y Todos contra todos, así como armas, personajes y mapas muy reconocibles por los jugadores de la serie, como Nuketown, Crash y Hijacked, entre otros, incluyendo las series 'Black Ops' y 'Modern Warfare'. También se podrán ganar y desbloquear personajes clásicos, armas, rachas de combate y otros equipamientos.

'Call of Duty Mobile' ha sido desarrollado por el estudio Tencent y Timi, exclusivamente para Android e iOS con el motor Unity, una plataforma de desarrollo 3D en tiempo real, y presenta modos de juego que enfrentan a los usuarios cara a cara, mientras prueban habilidades contra jugadores de todo el mundo. Además del multijugador clásico, el juego contará con otras opciones y características que se anunciarán próximamente. Mientras tanto, las preinscripciones para 'COD Mobile' han comenzado. Al registrarse en el sitio web oficial, recibirás las últimas actualizaciones de la versión beta pública y acceso al periodo de prueba, actualmente programado para el verano de 2019. El lanzamiento oficial se producirá poco después, pero sin duda, nos iremos hasta final de año.

