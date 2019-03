SEGA desvela nuevos detalles de 'Team Sonic Racing'

Durante el festival SXSW en estados Unidos, SEGA ha celebrado su conferencia anual, "Gotta Go Fast: The Official Sonic the Hedgehog", donde componentes del Sonic Team han profundizado en los nuevos elementos de 'Team Sonic Racing', su próxima experiencia de carreras de estilo arcade. Entre los miembros de la compañía que han intervenido se encuentra el jefe del Sonic team, Takashi Iizuka, Aaron Webber Community Manager, Austin Keys director de Desarrollo de Producto, Jun Senoue compositor de la saga Sonic y Jasmin Hernandez Coordinadora de Producción de Animación de TV.

Durante la presentación en el SXSW también se ofreció un pequeño vistazo a los elementos de personalización disponibles en 'Team Sonic Racing' así como la música de la carrera del circuito Bingo Party. Pero uno de los momentos destacados de la conferencia ha sido la hora de presentar el primer episodio completo de Team Sonic Racing Overdrive, la primera de dos partes de la serie desarrollada por Tyson Hesse y Neko Productions que tiene un estilo de animación similar al de la serie vía web Sonic Mania Adventures. En el primer episodio intervienen el Team Sonic, Team Rose y Team Dark mientras se enfrentan en el circuito Wisp. Puedes ver en el siguiente tráiler a los equipos compitiendo contra el diabólico Dr. Eggman e intentando burlarse de los astutos trucos y desastrosas distracciones para alcanzar la línea de meta. El juego se lanzará el 21 de mayo de 2019 en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, con una versión exclusivamente digital en PC.

