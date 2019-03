'Attack on Titan 2: Final Battle' se centrará en la tercera temporada

´Attack on Titan 2: Final Battle´ estará disponible el 5 de julio.

Koei Tecmo Europe ha revelado los pormenores de 'A.O.T. 2: Final Battle', la última entrega de la saga de juegos de acción basada en fenómeno 'Attack on Titan'. El contenido está siendo desarrollado por Omega Force, y estará disponible el 5 de julio para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, y en formato digital para PC a través de Steam. Hay que apuntar que el título estará disponible en formato digital para su adquisición a modo de pack de actualización para los usuarios que actualmente posean 'Attack on Titan 2'.

La expansión de juego sigue la aventura de la Temporada 3 del anime a través de las acciones de personajes específicos. Los acontecimientos tienen lugar dentro de la línea cronológica y el modo Final Battle's Story se desarrollará a través de los puntos de vista de los personajes seleccionados con los principales héroes activos en la temporada, que ahora se pueden jugar por primera vez – incrementando el número total de personajes jugables hasta 40. Además, para los contenidos que abarcan las temporadas 1-3 del anime, los desarrolladores incluirán también episodios originales para crear "una experiencia más satisfactoria".

'Attack on Titan 2: Final Battle' contará con dos nuevas características de juego: una de combate antipersonal que utiliza el equipamiento de movilidad omnidireccional y un nuevo modo de recuperación de muros centrado en el restablecimiento de los territorios exteriores. Aquí, tendremos la capacidad de elegir un líder de su escuadrón y escoger a los miembros – incluso los que nunca estuvieron juntos en la entrega original – y ponerse en camino para recuperar las tierras de los Titanes. Las Lanzas Relámpago se equiparán en batalla también por primera vez: una herramienta capaz de derribar al Titan Acorazado cuando una espada normal ni siquiera le corta.

