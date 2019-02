'Call of Duty: Modern Warfare Remastered', entre los PlayStation Plus de marzo

Estos son los juegos PlayStation Plus de marzo.

Sony ha revelado la lista de juegos que se podrán descargar de forma gratuita durante el mes de marzo dentro del programa de fidelización PlayStation Plus. Como destacado para PlayStation 4 tenemos 'Call of Duty: Modern Warfare Remastered', el título de Infinity Ward y Activision. La remasterización incluye la campaña completa y los 16 mapas multijugador de 'Call of Duty 4: Modern Warfare' ya conocidos, pero realizados con imágenes en alta definición.

El siguiente juego en ampliar el catálogo es 'The Witness'. La obra de Jonathan Blow, fundador de Thekla -creadores de conocido Braid- nos lleva hasta una isla misteriosa en la que tendremos que resolver misteriosos puzles y rompecabezas complicados a través de la exploración.

Como bonificación especial este mes los usuarios de PlayStation Plus también podrán disfrutar de 'Melbits World Demo y Melbits World Collector's Pack', dos contenidos del título cooperativo de puzzles y plataformas para PlayLink desarrollado en España dentro del programa PlayStation Talents. Los jugadores podrán disfrutar de los seis divertidos niveles que pondrán a prueba a familia y amigos por igual y conseguir los nueve avatares y siete temas de la banda sonora original. Recuerda que aún se encuentran disponibles para descarga los juegos PlayStation Plus de este mes:



Divekick (PS3, PS Vita)

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3)

Rolling Bob (PS4)

Gunhouse (PS4, PS Vita)

Rogue Aces (PS4, PS Vita)

