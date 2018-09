No te pierdas a 'Big Hero 6' en el nuevo vídeo de 'Kingdom Hearts III'

Square Enix ha hecho público un nuevo tráiler de 'Kingdom Hearts III' enmarcado en el Tokyo Game Show 2018, que muestra a Sora, Donald y Goofy luchando junto a Big Hero 6 en San Fransokyo, donde las fuerzas de la oscuridad avanzan a pasos agigantados. El video, además, nos permite ver las habilidades de transformación inspiradas en Big Hero 6 de la llave espada de Sora y nuevas imágenes de la nave Gumi.

En el escenario del evento, Square-Enix también ha presentado 'Kingdom Hearts VR Experience', lamentablemente no hay detalles sobre el tipo de contenido o el género que adoptará la experiencia desarrollada para realidad virtual, puesto que la compañía únicamente se ha limitado a mostrar un logotipo. 'Kingdom Hearts III' tiene previsto debutar el 29 de enero de 2019 en PlayStation 4 y Xbox One, mientras que 'Kingdom Hearts VR Experience' no ha anunciado planes oficiales de lanzamiento.

