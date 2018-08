'Shadow of the Tomb Raider': Lara Croft cerrará su trilogía en septiembre

Lara Croft, icono y referente absoluto dentro del mundo de los videojuegos, culminará el viaje que inició en 'Tomb Raider' el próximo mes de septiembre, cuando se estrene para Xbox One, PlayStation 4 y compatibles 'Shadow of the Tomb Raider', el cierre de la trilogía presentada por Crystal Dynamics y que supuso un reinicio de la franquicia tras las últimas entregas en la generación pasada.

La saqueadora de tumbas, más humana que nunca, enamoró a crítica y usuarios por igual con un esquema de control y una jugabilidad que introdujo nuevos elementos a la ecuación. Las plataformas, los combates y la exploración fueron el núcleo neurálgico de 'Tomb Raider', al mismo tiempo que las tumbas, la supervivencia y el sigilo lo fueron en 'Rise of the Tomb Raider', segundo título de esta reinterpretación de la serie. Ahora toca continuar con la historia de los artefactos y la Orden de la Trinidad en 'Shadow of the Tomb Raider', título que firman los creadores de 'Deus Ex: Manking Divided' y que promete ser la culminación de un viaje que pondrá a Lara entre la espada y la pared. ¿Preparados para ver cómo Lara finaliza su improvisada "formación" y se convierte en la saqueadora de tumbas que todos conocemos?

El paso de arqueóloga humana a leyenda



Este esperadísimo cierre de la trilogía tiene su razón de ser tras haber disfrutado de sus predecesores. Con maestría, el estudio supo ver con antelación las necesidades de los nuevos jugadores, que querían novedades dentro de la serie sin prescindir de sus pilares fundacionales. Con esto en mente, Crystal Dynamics abrió los escenarios hacia la exploración, introdujo elementos que se han convertido en referentes de la serie –como el piolet- y continuó, como es primordial dentro de la franquicia, ofreciendo una serie de puzles y retos alejados de los tiroteos.

Tomb Raider es sinónimo de aventuras, y, en esta ocasión, la trama continuará girando alrededor de los enigmáticos artefactos descubiertos por el padre de Lara y su carrera contra la Orden de la Trinidad. A esto se le suman las leyendas sudamericanas que ponen fecha a la destrucción de la tierra en forma de apocalipsis, trasladando la acción a tierras peruanas y centroamericanas, emprendiendo así un viaje en el que acompañaremos a Lara a su culminación como saqueadora de tumbas.

¿Qué podemos esperar, pues, de 'Shadow of the Tomb Raider'? Huelga decir que, como cierre de trilogía, la obra continuará y expandirá los pasos iniciados por sus predecesores. Es decir, se tratará de un título continuista que explotará las virtudes que funcionaron con anterioridad al mismo tiempo que introducirá nuevas mecánicas para terminar de cuadrar el círculo. La selva peruana será el escenario principal, donde Lara se convertirá en una depredadora mimetizándose con el entorno y haciendo uso de habilidades de supervivencia para lograr sus objetivos. En este sentido, elementos como el barro jugarán un papel primordial en la aventura, ya que nos servirá de camuflaje para pasar desapercibidos.

Pero también se introducen nuevas mecánicas de cara a la exploración, fomentando la verticalidad de los niveles –que ya eran inmensos y laberínticos en 'Rise of the Tomb Raider'- gracias a las nuevas habilidades de la heroína. Podremos hacer rápel en cuerda por la gran mayoría de paredes, lo que permite, no sin peligro, acceder a zonas desconocidas y explorar rincones que, a priori, parecen inaccesibles.

De la misma manera, y por primera vez en esta trilogía, tendremos niveles completamente acuáticos donde la angustia y el miedo al ahogo será una constante. Buscar huecos en los que respirar, encontrar las entradas adecuadas y tratar de evadir los peligros que se esconden dentro del agua serán elementos que no darán tregua al jugador, tal y como hemos visto en los videos promocionales de la obra. Este 'Shadow of the Tomb Raider' tiene como objetivo trasladar la crudeza y la hostilidad del entorno desde los polígonos que forman a Lara hasta la psique del jugador.

Todo culminará, como es de esperar, en un mundo todavía más abierto, vertical y hostil, donde las tumbas volverán a ser protagonistas de la aventura. Además de las zonas de plataformas, seremos testigos de una gran cantidad de trampas y puzles que necesitaremos resolver para poder seguir avanzando en nuestra empresa. Ahora, las tumbas serán más peligrosas y mortales, necesitando de nuestros cinco sentidos para poder salir con vida.

Una representación que nos dejará con la boca abierta



Si los anteriores títulos de la trilogía ya ofrecieron un apartado audiovisual digno de mención, sobre todo en las versiones mejoradas de PlayStation 4 y Xbox One, 'Shadow of the Tomb Raider' tiene como objetivo desencajar las mandíbulas de los más escépticos. Los videos promocionales de la obra ya han dejado claro cuáles serán las cartas de la obra: efectos gráficos de alta calidad, entornos vivos y con todo lujo de detalles y unos efectos de luces que marcarán tendencia en futuros videojuegos.

La ambientación se trasladará a los parajes sudamericanos, aunque Square Enix también ha prometido alguna que otra sorpresa que no se desvelará hasta el lanzamiento del título. La selva será más frondosa y hostil que nunca; los entornos estarán ambientados con la estética maya y, como no podía ser de otra manera, todo estará integrado de tal forma que el mundo creado para la ocasión será más orgánico que nunca.

Por supuesto, las versiones para PlayStation 4 Pro y Xbox One X serán las alumnas aventajadas en cuanto a versiones se refiere –con permiso de un PC de altas prestaciones-. De hecho, Square Enix ha confirmado que la versión de Xbox One X funcionará a una resolución –todavía por confirmar si será nativa- de 4K, a 60 cuadros por segundo. Se espera, además, que la versión para PlayStation 4 Pro tenga características similares.

A desempolvar el piolet en septiembre



Con todo esto, 'Shadow of the Tomb Raider' se convierte en uno de los lanzamientos más importantes del año. El próximo 14 de septiembre tendremos una cita con Lara Croft y comprobaremos hasta qué punto el aprendizaje de la heroína ha sido fructífero. Las novedades propuestas para la ocasión prometen integrarse de forma orgánica dentro de la aventura, dando pie a un mundo mucho más vivo, hostil y peligroso que en anteriores títulos.

Además, la obra se estrenará en tres versiones diferentes además de la edición estándar. Así, se pondrá a la venta una edición digital deluxe, que incluirá la banda sonora de la obra, un traje y un arma nuevos; la edición Croft, que incluirá además el pase de temporada; y una edición Ultimate, que incluirá una figura del juego, una linterna y un abrebotellas en forma de piolet. El contenido del pase de temporada constará de siete tumbas que prometen nuevos retos para el jugador, así como una expansión narrativa que, por el momento, desconocemos.

Sea cual sea la edición escogida, está claro que los jugadores amantes de las aventuras, la exploración y la acción tienen una cita ineludible con una de las heroínas más importantes del mundo de los videojuegos. Queda poco más de un mes para su estreno, así que aprovechad el verano para refrescaros antes de volver a tener el piolet listo para la acción. Nos vemos en la jungla.



