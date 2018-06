E3 2018: horarios y novedades que podemos esperar

´The Last of Us Part II´, uno de los juegos más esperados.

´The Last of Us Part II´, uno de los juegos más esperados. Naughty Dog

Electronic Entertainment Expo, E3 2018, abrirá sus puerta el próximo martes 12 de junio en Los Ángeles (Estados Unidos) y, durante tres jornadas, mostrará a los asistentes las novedades que las compañías desarrolladoras presentan en su marco, de las cuales muchas llegarán al mercado en los próximos meses.

Inicialmente concebido como un evento para profesionales y periodistas de la industria del videojuego, la pasada edición el E3 abrió sus puertas para el público general.

Previo al inicio de la feria, tienen lugar las conferencias en las que desarrolladores y compañías del sector comparten las nuevas IP en las que están trabajando, las que llegarán al mercado en los próximos meses o adelantos y contenido nuevo de títulos ya presentados.

A continuación, os dejamos los horarios peninsulares de España de las presentaciones programadas en el E3 2018, con las novedades que se espera que compartan las compañías en esta edición.



Sábado 9



Electronic Arts inaugura las conferencias, con un evento de presentación programado para el sábado 9 de junio, a las 20 horas. Se espera que esta compañía comparta novedades FIFA 19, Anthem, Battlefield 5, y quizá adelantos sobre títulos como Star Wars o Dragon Age 4.



Domingo 10



Microsoft dará a conocer las novedades de Xbox el domingo 10 de junio a las 22h, relativas a 'hardware' --quizá algún nuevo accesorio-- y 'software'. Se espera que la compañía hable de los títulos exclusivos para la consola (Halo, Forza Motorsport o Gears of War), y de los juegos creados por terceros. En E3 2017, se presentaron más de 40 títulos.



Lunes 11



Bethesda acogerá su presentación el lunes 11 de junio, en la madrugada española (3:30h) en la que se espera que hable de títulos como The Elder Scrolls VI, la remasterización de Fallout 3 o Starfield, aunque por lo pronto lo más seguro es que muestre nuevos adelantos de Rage 2 y Fallout 76.

El lunes también tiene conferencia Square Enix, a las 19 horas. En este caso, uno de los títulos que más expectación están causando es Kingdom Hearts 3, del que se espera que anuncien la fecha de lanzamiento. También podría hablar de la remasterización de Final Fantasy VII --los últimos rumores apuntan a una versión para Xbox One--, o compartir más información sobre Shadow of the Tomb Raider, Octopath Traveler o Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age.

También el lunes podremos seguir la conferencia de Ubisoft (22h). Se espera que esta compañía comparta novedades sobre Beyond Good and Evil 2, Skull & Bones, The Division 2 o Starlink: Battle for Atlas, entre otros muchos títulos, y algún nuevo trailer o 'gameplay' de Assassin's Creed Odyssey, que presentó recientemente.



Martes 12



El martes 12 de junio, PC Gaming Show (00:00h) inaugura la última jornada de conferencias de presentación, sobre el sector de los viedeojuegos para PC, con entrevistas y novedades que podrán seguirse a través de Twitch.

Ese mismo día, de madrugada (3:00h) Sony acogerá su evento de presentación de las novedades para PlayStation, como Spider-man, Death Stranding, The Last of Us Part II o Ghost of Tsushima. Lo que ya se ha anunciado es el Tetris Effect, en exclusiva para PS4.

Por último, Nintendo, en su conferencia del martes a las 18 horas, hablará sobre un nuevo título de la franquicia Super Smash Bros, como la propia compañía ha adelantado en su web.