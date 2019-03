Cómo organizar tu móvil con el método de Marie Kondo

Este 2019 está siendo, sin lugar a dudas, el año de Marie Kondo. Pese a que la gurú del orden publicó hace ocho años 'La magia del orden', no ha sido hasta ahora que su método se ha hecho conocido a nivel global.

El pasado enero la japonesa vio cómo su serie '¡A ordenar con Marie Kondo!' se convertía en todo un éxito mundial. Tanto es así que Marie Kondo fue una de las invitadas en la última gala de los Oscars.

En sus libros y su serie Marie Kondo ofrece sencillos consejos para mantener tu hogar ordenado y bien limpio, algo que para muchos supone todo un reto.

Pero el método KonMari que ha hecho tan famosa a la gurú no tiene porqué utilizarse solo en la casa. Sus consejos puedes extrapolarse para organizar otras cosas y aspectos de nuestras vidas tan cotidianos como nuestros ordenados o nuestros 'smartphones'.

Marie Kondo en la alfombra roja de los Oscars 2019. REUTERS

Organiza todo el móvil de una vez

Cuando ordenas la casa con el método KonMari lo haces todo de una vez para tener resultados inmediatos y motivarte. Así que, ¿por qué no hacer lo mismo con el 'smartphone'? No creas que con organizar las aplicaciones es suficiente, una vez empieces a ordenar todo lo que tienes en tu 'smartphone' ('apps', fotos, videos, notificaciones...) lo mejor es no parar.



Quédate sólo lo que te haga feliz

Esta es la clave que ha vuelto al método de Marie Kondo tan popular: guardar únicamente aquello que nos ayude a encontrar la felicidad. En el caso del teléfono, prueba a crear una carpeta en tu teléfono que se llame 'chispas de alegría' y comienza a guardar en ellas todo lo que te haga feliz.

Por ejemplo, quédate con las fotos de un viaje o evento en concreto, con tus canciones favoritas, etcétera. Para que te resulte más fácil, lo mejor es que te enfoques en lo que quieres quedarte y no en lo que quieres eliminar.

Si te bajaste una aplicación y no la usas desde hace tiempo, no la guardes "por si acaso". Si ya no te emociona abrir ese juego que descargarte hace unos meses, lo mejor será que te deshagas de él sin miramientos. De esta manera no sólo pondrás tu teléfono en orden, sino que además liberarás mucho espacio de almacenamiento.

Quédate sólo con las 'apps' que te hagan feliz. Shutterstock

Hazlo por categorías

Los documentos, las fotos o las carpetas de contactos pueden ser las categorías en las que debemos organizar nuestras cosas y de las que Marie Kondo habla en su libro. Antes de empezar a ordenar los archivos que hayan quedado en tu móvil tras tirar lo que no te hace feliz, divídelos por categorías para saber lo que realmente tienes en cada una de ellas.

Coloca cada archivo en el lugar que le corresponda

Una vez hayas dividido todo por categorías, empieza a ordenarlos colocando cada una de ellas en el lugar que le corresponda. Al igual que en la casa, en el caso de los 'smartphones' puedes crear carpetas en las que repartir las descargas o los archivos. Por ejemplo, divide tus aplicaciones entre redes sociales, juegos o temas de trabajo.

En el caso del correo electrónico, puedes probar a separar tus emails entre los que tienes pendientes de contestar y los que no.