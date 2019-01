La última estafa de WhatsApp ofrece vuelos gratis

"Singapore Airlines está regalando billetes gratis para celebrar su 70 aniversario", indica el mensaje, invitando a hacer clic en un enlace para obtener los pasajes. Sin embargo, en realidad el enlace lleva a los usuarios a un sitio web que roba los datos personales.



La aerolínea difundió un comunicado aconsejando a los usuarios que "tengan cuidado con las publicaciones en redes sociales y sitios web fraudulentos que parecen similares" a la página de la compañía.





Don't fall for the convincing WhatsApp scam offering you FREE plane tickets https://t.co/OMktgS0eIY pic.twitter.com/0iURTpVWSr