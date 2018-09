¿Va mal tu wifi? Mantén estos objetos alejados de tu router

Los errores de conexión de wifi son de lo más habituales en todos los hogares. Cuando eso pasa damos mil vueltas al router o intentamos reiniciar el ordenador, actos que en ocasiones no son suficientes.

A lo mejor no te lo has planteado pero puede ser que los problemas de tu conexión no provengan del suministro, sino de algunas barreras que tienes en tu propia casa muy cerca de tu router. Se trata de objetos decorativos u electrodomésticos que pueden crear interferencias en tu conexión wifi.

Por eso, hay ciertos objetos que es mejor mantener alejados a tu router. Son los siguientes:



Espejos



El vidrio blindado de objetos como los espejos hace que la señal de wifi rebote en el mismo actuando como un escudo. Este acto hace que tu señal vaya más lenta o que, incluso, falle tu conexión.

GETTY IMAGES

Frigoríficos y lavadoras



El agua es otro de los elementos enemigos del wifi. Los conductos de los que disponen este tipo de electrodomésticos, por los que se transporta agua, pueden actuar contra las ondas inalámbricas.

Microondas



La frecuencia electromágnética de este socorrido electrodoméstico provoca interferencias en las conexiones inalámbricas. Esto es así porque las ondas que emiten, tanto el microondas como el router, actúan en un espectro muy cercano.

Monitores de bebés



Las señales inalámbricas de este tipo de dispositivos chocan también con las que emite tu router. Por eso, puede ser que notes una ralentización en tu conexión si tienes este tipo de monitores en tu hogar.

Paredes de piedra



Este tipo de muro actúa como una auténtica barrera para las redes wifi. El grosor de las mismas obstaculiza el paso de dichas señales de una estancia a otra.