Cómo solucionar las meteduras de pata en WhatsApp o Gmail

¿Quién no se ha equivocado a la hora de mandar un WhatsApp o un correo electrónico e, incluso, repartir algún que otro "me gusta" en publicaciones de hace años en un perfil de Instagram?

Por fortuna, estas embarazosas situaciones se pueden revertir. Los internautas de todo el mundo han ido descubriendo diferentes trucos y métodos para solucionar las meteduras de pata en redes sociales. Con la rapidez como aliado principal, podrás ser capaz de evitar estas incómodos momentos mediante esta serie de consejos.

Deshacer envíos en Gmail

Todos hemos enviado alguna vez un correo electrónico a quien no debíamos. En otras ocasiones, nos olvidamos de adjuntar un archivo en el último momento, y nos damos cuenta a la hora de pulsar enviar. Todo esto tiene fácil solución si se actua con rapidez.

La plataforma de Gmail nos permite configurar los mensajes para deshacer el envío hasta 30 segundos después de haber hecho clic.

En primer lugar, debemos activar esta herramienta en nuestra cuenta.

- En tu ordenador, abre Gmail.

- En la parte superior derecha, haz clic en Configuración.

- En la sección "Deshaz el envío", marca la casilla junto a "Habilitar opción Deshaz el envío".

- En la sección "Período de cancelación del envío", establece el tiempo que quieres para decidir si deseas cancelar el envío de un correo electrónico.

- En la parte inferior de la página, haz clic en Guardar cambios.

- Después, todo es pan comido. A la hora de enviar un mensaje en tu pantalla aparecerá las siguientes notificaciones: "Se ha enviado el mensaje" y las opciones "Deshacer" o "Ver mensaje". Haz clic en Deshacer y todos tus apuros se desvanecerán con tu mensaje.

Fisgando en Instagram

La aplicación de Instagram permite ahora compartir durante unos segundos momentos fugaces para los seguidores y audiencias de tus plataformas. ¿Alguna vez has querido ver una historia sin que sepan que fuiste tú? Aquí te enseñamos cómo.

El método más común es activar el modo avión. Lo que debes hacer es entrar en la aplicación de Instagram y dejar que se carguen las historias y las fotos de la persona a la que sigues. Una vez actualizado, activa el modo avión de tu Smartphone y comienza a mirar sus historias. De esta forma, sin internet ni datos, no quedará ningún registro de tu visita.

Otra alternativa es la que nos propone el navegador Google Chrome. Aquí debes buscar la extensión llamada "Chrome IG Story", que facilita ver las historias además de descargarlas.

Si tu problema es que le has dado "me gusta" a una publicación muy antigua, hay poco que puedas hacer. De forma rápida, pulsa de nuevo el corazón para que desaparezca de la sección de alertas del perfil visitado. A pesar de ello, la notificación puede haber llegado al usuario. Si ahora este ve que no hay un nuevo "me gusta", se extrañará, así que te tocará darle "me gusta" a otra foto, pero más reciente.

Whatsapp y los mensajes equivocados

Si has mandado un mensaje instantáneo a la persona que no debías, WhatsApp incorporó recientemente una medida para solucionar todos tus problemas. Eliminar para todos te permite eliminar mensajes específicos que has enviado a un chat de grupo o a un chat individual.

No obstante, los mensajes que elimines para todos serán reemplazados por "Este mensaje fue eliminado" en el chat de los destinatarios.

Para eliminar los mensajes para todos sigue estos pasos:

- Abre WhatsApp y ve al chat que contiene el mensaje que deseas eliminar.

- Mantén presionado sobre el mensaje. De manera opcional, puedes tocar sobre varios mensajes para eliminarlos al mismo tiempo.

- Toca Eliminar en la parte superior de la pantalla > Eliminar para todos.

Facebook sin compromisos

En ocasiones, en nuestra cuenta de Facebook tenemos agregadas a personas por simple compromiso. Si no quieres que vean lo que compartes, o si temes que alguien vea algo comprometido, puedes gestionar tus opciones de privacidad de Facebook. Todo esto se resuelve creando una lista de contactos personalizada, donde añadirás a tu familia, amigos, compañeros de trabajo...

Para crear una nueva lista personalizada:

- Haz clic en Listas de amigos debajo de Explorar, en la parte izquierda de la sección de noticias.

- Haz clic en Crear lista.

- Pon un nombre a tu lista y escribe los de los amigos que quieras añadir. Ten en cuenta que puedes añadir o eliminar amigos de tus listas en cualquier momento.

- Haz clic en Crear.

- Además de las listas que crees, también verás listas inteligentes. Las listas inteligentes se crean automáticamente y se actualizan con la información de perfil que tus amigos y tú tenéis en común (por ejemplo, trabajo, escuela, familia y ciudad).

Netflix oculta visionados

Durante los últimos años, las plataformas de Streaming han ido ganando fuerza y convirtiéndose en una gran alternativa para el visionado de películas y series. Una de las grandes preferidas es Netflix.

Sin embargo, el hecho de que se trate de un servicio de pago ha fomentado que los usuarios compartan una misma cuenta. Esto puede acarrear ciertos problemas, en especial con el registro de aquello que hemos visto en la sección actividad de visionado. Porque, ¿qué ocurre si es vergonzoso y compartimos cuenta con otra persona? Por fortuna, existe una forma de evitarlo.

Para ello, solo debes entrar en tu cuenta y en tu perfil, seleccionar la "Actividad de visionado". Allí encontrarás una lista de todo lo que has visto, desde títulos de películas y series hasta el capítulo en concreto. Solo tienes que eliminar uno por uno todos esos títulos que te avergüencen.