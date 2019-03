Estos son los pantalones vaqueros que te hacen una figura más delgada

En moda, siempre que se habla de prendas básicas, se cuelan los vaqueros. Son atemporales, sirven para ocasiones formales e informales, proporcionan comodidad...

Aunque no existen unos pantalones vaqueros únicos que sienten bien a todos los cuerpos hay ciertas características que hacen que una prenda quede mejor que otra. Porque a veces, algo no nos entra por los ojos, pero al probárnoslo cambia nuestra percepción.

Si buscas esculpir o estilizar tus piernas, las siguientes pautas te ayudarán a la hora de adquirir unos vaqueros que te sienten como un guante y creen un efecto óptico de adelgazamiento.

Vaqueros de talle alto

El talle alto en los vaqueros ayuda a alargar las piernas y, por lo tanto, a estilizarlas. De hecho, si unos pantalones son de cintura alta, podremos jugar con el largo del bajo de la manera que queramos.

Vaqueros de tiro alto de Pull & Bear: 19,99 euros

Vaqueros premium High waist en negro de Zara: 29,95 euros

Por lo tanto, si el modelo es de talle alto puedes remangarte los vaqueros; si es de tiro bajo no lo hagas, ya que acorta la pierna y la hace más robusta.

Vaqueros con raya lateral

La raya lateral alarga visualmente la pierna por lo que es un elemento a favor de unos pantalones si quieres que tengan un efecto adelgazante. Con la raya se consigue un look con un 'sport', pero si te parece demasiado informal, prueba con combinarlo con unos buenos tacones o con una prenda superior más elegante.

Vaqueros con raya lateral rosa de alluminio de Chorus (Asos): 34,49 euros

Vaqueros con raya lateral rojas de Make Me Chic

Vaqueros skinny

Los vaqueros skinny o ceñidos pueden crear una ilusión óptica para verte más delgado ya que afinan los músculos de las piernas. No obstante, no todos los pantalones skinny quedan bien: hay que elegir aquellos cuyo tejido sea elástico y no aprisione las piernas.

ZARA

Vaqueros skinny de Zara: 19,90 euros

Vaqueros skinny de Zara: 19,95 euros

Vaqueros rectos

Para disimular cartucheras los vaqueros rectos se convierten en una gran opción ya que no ciñen ni caderas ni piernas. Todas las curvas de tu cuerpo quedarán más escondidas debido a sus líneas rectas.

MANGO / KIABI

Vaquero recto para chico de Zara: 39,95 euros

Vaquero recto de Kiabi: 18,00 euros

Vaqueros que marcan trasero

¡Fuera complejos! Elige unos vaqueros que te marquen bien el trasero, ya que cuanto más se ajusta a tu retaguardia, más esbeltas se verán tus piernas.

Vaqueros con efecto push up de Salsa: 65,49 euros

Vaqueros slim con corte tobillero y efecto push-up de Anne Weyburn: 65,49 euros

Vaqueros con bolsillos delanteros

Tienen un aire retro, y su diseño hace que las piernas se vean más delgadas.

Pantalones diva con rotos de Salsa: 109,00 euros

Jeans campana bolsillo plastrón de Pull&Bear: 25,99 euros

Vaqueros blancos, amplios y de talle alto

Ahora que está a punto de llegar el buen tiempo y que apetece vestir con colores más claro, tenemos que tener en cuenta que no todo vale. Los vaqueros blancos demasiado prietos ensanchan las piernas, pero si son amplios y tienen el talle alto provocan un efecto adelgazante.