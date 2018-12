Los vestidos de Nochevieja de Cristina Pedroche

Como cada año, Cristina Pedroche será una de las protagonistas de la noche de fin de año y por ello, hemos realizado una recopilación de los vestidos de la presentadora. Desde 2016, su atrevido 'look' ha sido uno de los temas más hablados de la Nochevieja y del Año Nuevo.



El año pasado, Cristina dio las campanadas junto con el 'chef' Alberto Chicote y nos sorprendió a todos porque se quitó su vestido unos minutos antes de la medianoche y se quedó con un atuendo muy transparente diseñado por Pronovias, muy parecido al que llevó hace dos años. Este acto desembocó en una inmensa cantidad de comentarios en las redes sociales.





Vestido 2014

Vestido 2015

Vestido 2016

Vestido 2017

El primer año que dio las Campanas, la presentadora optó por lucir. A lo largo del tiempo, ha ido innovando y llevando 'looks' mucho más atrevidos.Este año fue en el que la presentadora nos sorprendió al verle con un atuendo al que no estábamos acostumbrados con el que iluminó la noche. Encendió una bomba cargada de críticas hacia ella yEn 2016 también optó por las transparencias, pero añadió unos complementos nuevos que fueron muy característicos de su 'look':. La presentadora volvió a optar por unaque dejó a muchos con la boca abierta.A pesar de todos los comentarios negativos, Cristina no dudó en volver a lucir. Su valentía y su personalidad le han servido como escudo ante el 'que dirán' de los espectadores que le vieron aquella noche.Los modelitos de Cristina Pedroche han sido tan virales que incluso se han fabricado y se han puesto a la venta muñecas de ella dando las Campanadas.