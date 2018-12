Siete consejos para evitar el aumento de peso en Navidad

Llega la Navidad y con ella los días en las que las cenas copiosas con familiares y amigos están a la orden del día. Pero todos los excesos navideños que se cometen en estos días suelen pasar factura en la báscula. Y es que el Instituto Médico Europeo de la Obesidad asegura que los españoles suelen engordar una media de entre tres y cinco kilos durante estas fiestas por las comidas abundantes, los dulces navideños y el alcohol.

Aunque coger algún que otro kilito puede ser imposible, si sigues estos consejos evitarás un aumento de peso excesivo esta Navidad a la vez que cuidarás tu salud.



Resérvate para los días de fiesta

Este sea posiblemente el truco más obvio. Si este mes tienes la agenda repleta de cenas y comidas con amigos y familiares, lo mejor será que te reserves para esas fechas y el resto de días intentes comer sano. No te pases con los turrones ni los polvorones, toma alimentos a la plancha o al horno, muchas frutas y verduras y combina esta dieta con ejercicio físico.



No te pases con el alcohol



Está claro que en esas cenas y comidas no se va sólo a comer. Estas reuniones con familiares y amigos conllevan un excesivo consumo de alcohol, el cual está repleto de calorías vacías (sobre todo si se trata de licores).

El alcohol está repleto de calorías vacías. Getty Images

Si estás fechas no quieres renunciar al alcohol, debes saber que son preferible los vinos a los combinados, porque los licores de alta graduación engordan mucho más. Un truco para controlar la ingesta de alcohol es combinar el agua con el vino. Los refrescos, también con cuentagotas.



El agua, siempre en la mesa



Acuérdate de poner siempre en la mesa un vaso de agua junto a la copa de vino, cerveza o el licor que vayáis a beber. El agua te ayudará a reducir la ingesta de alcohol y además te saciará antes.

No está de más recordar que a pesar de que en invierno no sufrimos las mismas consecuencias del calor que en otros meses, es necesario mantener una correcta hidratación para asegurar el buen funcionamiento del organismo.



Come despacio

Cuando la mesa está repleta de comida es normal que comamos con los ojos. Esto nos empuja a comer más rápido, algo que además de ser poco saludable, hace que comamos más. En estas fiestas navideñas intenta comer con tranquilidad, saboreando la comida y tratando de controlarte para evitar los incómodos empachos.

Come más despacio e intenta cocinar más sano. Getty Images

Cocina con menos sal



Aunque suele ser inevitable (sobre todo si la comida la prepara otra persona), uno de los mejores trucos para evitar el aumento de peso en Navidad es el de cocinar más sano. Intenta elaborar tus platos a la plancha, al horno al vapor, utilizando siempre como fuente de grasa el aceite de oliva. Además, es importante no abusar de la sal porque provoca retención de líquidos y aumenta el riesgo de hipertensión. Siempre puedes recurrir a las especias y las hierbas aromáticas para dar sabor a tus platos.



Practica más deporte



Si estos días se come más, es obvio que también ser debería hacer más ejercicio para quemar esas calorías y grasas acumuladas. Pero si no estás acostumbrado a practicar deporte no es necesario que este mes te apuntes a un gimnasio. Una buena caminata después de cada comida te ayudará a mantenerte activo y a reducir la sensación de apetito.

Combinar cardio y ejercicios de fuerza te ayudará a perder peso más rápido. Getty Images

No reserves el hambre

Es habitual que en estas fechas muchos se decanten por 'reservar hambre' para evitar ganar peso. Esto es, no comer para guardar el hambre para la cena de Nochebuena o Nochevieja. Pero se trata de un error ya que llegar hambriento a la comida o a la cena hará que comamos más y sin control.