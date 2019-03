La prensa internacional se hace eco de la última operación de Leticia Sabater

La autora de canciones 'La Salchipapa' o 'Toma Pepinazo' ha vuelto a pasar por el quirófano, esta vez para conseguir los abdominales de Madonna. La noticia ha llegado incluso a Gran Bretaña, donde el medio 'Daily Mirror' se ha hecho eco de la última operación estética de la cantante.



"Me ha dejado impactada y sorprendida porque no me lo esperaba, sinceramente. Nunca es tarde para cantar "La salchipapa" en inglés", explicaba Leticia Sabater, muy emocionada por la repercusión que está teniendo. Además el 'tiki tiki tiki, taka taka taka' es universal con lo cual se lo van a aprender muy rápido los británicos" añadía.



El periódico inglés ha publicado una noticia en la que se repasan los momentos más importantes de la trayectoria de la cantante. Leticia se mostraba ilusionada ante la noticia :"yo siempre he sido una persona de romper barreras. España es un país más clásico, más tradicional", afirmaba la cantante.





"Muchas veces no me comprenden mi personalidad y a lo mejor piensan que estoy un poco loca, ¡pero para nada! Soy una persona muy coherente, pero en cuestión del espectáculo y de las operaciones arriesgo, porque para eso están" dejaba claro la pop star." explicaba en referencia a su operación de abdominales.