20 Famosos que sorprendentemente tienen la misma edad

El tiempo no pasa para todos igual. Aunque lo más importante a la hora de la edad está en la percepción y sensación interior, el hecho de cómo nos cuidemos y de nuestra propia genética determinarán la edad que aparentemos de cara al exterior.

En algunos casos, el tiempo ha logrado hacer más mella de la que les gustaría a algunos famosos, mientras que, en otros, estos consiguen mantener una apariencia más juvenil.

Aquí tenemos varios ejemplos de famosos que tiene la misma edad aunque resulte sorprendente:

Lindsay Lohan-Irina Shayk

Lindsay Lohan e Irina Shayk. EFE / SHUTTERSTOCK

Nacidas ambas en 1986, parece increíble que puedan tener los mismos años. Irina consigue mantenerse joven, ayudada también por su indudable belleza, mientras que los excesos de Lohan con las drogas y el alcohol han hecho mella en su cuerpo y su cara.

Andrés Iniesta-Fernando Torres

Andrés Iniesta y Fernando Torres. EFE

El máximo cuidado que requiere ser deportista de élite hace que la mayoría de estos mantengan un buen tipo en lo que a su cuerpo se refiere. Sin embargo, hay aspectos en los que la genética pesa más, como es el caso del pelo. Un ejemplo claro es el de Iniesta quien, pese a haber nacido en 1984, cuenta ya con una prominente calvicie y, el pelo que le queda, de color canoso, algo que contrasta con la eterna juventud del 'niño' Torres, nacido el mismo año.

Ada Colau-Penélope Cruz

Ada Colau y Penélope Cruz. EFE / EP

Bien es cierto que Penélope Cruz es una estrella de cine mundial y, como tal, se ve obligada a mostrar siempre una imagen lo más bella posible pero, sin duda, el resplandor que emana contrasta con la apariencia de otras caras conocidas que han nacido en el mismo año: 1974. Es el caso, por ejemplo, de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en cuyo caso el contraste con Pe es evidente.

Adrien Brody-Jim Parsons

Adrien Brody y Jim Parsons. SHUTTERSTOCK

Una de esas personas que aparentan mucha menos edad que la que en realidad tiene es el actor Jim Parsons, conocido por su papel en la serie juvenil 'Big Bang Theory'. Tal como pasa con el papel de Sheldon, no parece que el actor estadounidense pueda no ser un treintañero. Sin embargo, no lo es, pues es nacido en 1973, curiosamente a la vez que al actor Adrien Brody, que lleva infinidad de años como estrella del cine y cuya cara con rasgos marcados y estilizados parecen aparentarle algún año más de los que en realidad tiene.

Alejandro Amenábar-Eminem

Alejandro Amenábar y Eminem. EFE / SHUTTERSTOCK

Pese a que ya lleva dos décadas en lo más alto del rap mundial, parece que los años no pasan por Eminem, siempre con esa cara jovenzuela ayudada por sus atuendos también juveniles. No parece posible que pueda haber nacido el mismo año que el director de cine Alejandro Amenábar. Pues sí, ambos son del 72.

Nicolas Cage-Keanu Reeves

Nicolas Cage y Keanu Reeves. SHUTTERSTOCK

Por Nicolas Cage los años siempre han pasado rápido. El alcohol siempre le ha gustado y su frente hace muchos años que empezó a estar despoblada. Ahora parece haber frenado su decadencia física, aunque la diferencia con otras estrellas de Hollywood nacidas el mismo año parece evidente. Keane Reeves, por ejemplo, es también del año 1964.

Emilio Butragueño-Brad Pitt

Emilio Butragueño y Brad Pitt. EFE

No es el que el exfutbolista del Real Madrid esté especialmente perjudicado, pero resulta sorprendente que haya nacido el mismo año que Brad Pitt, por quien el tiempo no acaba de pasar como por el resto de los mortales. El actor estadounidense parece tener un truco mágico que le permite mantener esa aparente juventud pese a que su madre dio a luz en 1963.

Andrés Calamaro-Michael J. Fox

Andrés Calamaro y Michael J. Fox. EFE / SHUTTERSTOCK

Como buen rockero, no es que Andrés Calamaro haya cuidado especialmente su salud y eso acaba por pasar factura. Por otro lado, la eterna cara de niño que atesora Michael J. Fox le hace aparentar mucha menos edad de la que en realidad tiene. Ambos famosos, curiosamente, nacieron en 1961.

Luis Bárcenas-Jordi Hurtado

Luis Bárcenas y Jordi Hurtado / A. Montesinos

Si hablamos de edades que no aparentan la realidad, no puede faltar Jordi Hurtado. El presentador de 'Saber y ganar', que lleva una eternidad en la televisión, se mantiene prácticamente igual que en sus inicios. Sin embargo, Hurtado nació en 1957, el mismo año que extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, cuyo pelo completamente cano y sus arrugas hacen que no pueda disimular su verdadera edad.

Mercedes Milá-Ana Belén

Mercedes Milá y Ana Belén. EFE

Mercedes Milá siempre ha presumido de su cuerpo y, desde luego, nunca ha tenido complejo por su edad. Pero el paso del tiempo, que en muchos casos no perdona, ha hecho que la presentadora, nacida en 1951, tenga ya numerosas arrugas en su tez, contrastando, por ejemplo, con la cantante y actriz Ana Belén, cuya apariencia hace que no parezca nacida en el mismo año que Milá, aunque la realidad sea esa.