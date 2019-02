Alba Carrillo, sobre Courtois: "Es maravilloso"

Este miércoles despertábamos con la sorprendente noticia de la relación entre Alba Carrillo y el portero del Real Madrid, Courtois, tal y como desvelaba la revista Semana. Y solo han tenido que pasar unas horas para que la modelo se pronuncie al respecto prácticamente confirmando la relación.

Carrillo ha cumplido con sus obligaciones como colaboradora del programa Ya es mediodía, sin poder ocultar la felicidad en su cara. "El amor ha vuelto a llamar a su puerta", aseguraba Sonsoles Ónega, mientras la colaboradora se dedicaba a poner caritas.

Ha sido entonces cuando Alba ha pronunciado las palabras al respecto: "Me parece injusto porque estoy muy completa, a pesar de los hombres, y maravillosa también sola, no me brillan los ojos por un hombre", confirmando entonces: "somos amigos, nos estamos conociendo".

Sin embargo, Alba se ha mostrado mucho más comedida y alejada de la verborrea a la que nos tiene acostumbrados explicaba: "He cometido errores porque he hecho cosas públicas que no tenía que haber hecho y ahora quiero que mi vida cobre otro rumbo". "Estoy estudiando criminología y quiero demostrar que valgo para más que para hablar de mis relaciones personales", sentenciaba Alba. "Hay personitas que están relacionadas con nosotros, que somos amigos, y pido mucho respeto que no se mezcle ni se hable de ellos", ha pedido Alba en referencia a su hijo Lucas y los dos hijos del futbolista fruto de su anterior relación. Aunque sí ha desvelado: "Mi hijo es muy fan".

"No estoy enamorada, pero como es evidente le conozco y es una persona maravillosa, me encanta hablar con él, es un tío muy interesante y a ver él me gusta", desvelaba por fin la modelo en un brote de sinceridad y ante las preguntas de su compañero de programa. Sin embargo, Alba no quiere que ahora esto le afecte a su vida: "Quiero hacer las cosas bien, quiero disfrutarlas de verdad y que no se mezcle con mi carrera profesional, quiero seguir siendo colaboradora", a lo que la presentadora invitaba al futbolista a venir al programa, asegurando Alba que: "Es mi amigo y le pediré el favor". Entones Sonsoles sentenciaba: "Están loquitos de amor".