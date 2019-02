Muere el padre de Georgina Rodríguez

No están siendo momentos fáciles para Georgina Rodríguez. Como adelantaba la revista ¡Hola!, el padre de la modelo ha fallecido en Buenos Aires tras dos años y medio de enfermedad. Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón ha muerto a los 70 años de edad a causa de las secuelas que le dejó un infarto cerebral que padeció hace tiempo.



Georgina no ha dudado en viajar a Argentina para apoyar a su familia en estos duros momentos. La propia modelo publicó hace unos días una fotografía en Buenos Aires donde el tono melancólico era el protagonista de su mensaje: "Casualidades de la vida, aterrizo en el país que me vio nacer a la misma hora y día de mi nacimiento hace hoy 25 años. #1994. Caprichoso destino, mi querido Buenos Aires".





Tras conocerse la causa de este viaje, los miles de fans de la española le han dedicado mensajes de condolencia y ánimo en su perfil de Instagram.