El tremendo error de traducción del nuevo tatuaje de Ariana Grande

Ariana Grande está cosechando muchos éxitos con su último hit, 7 Rings, que fue reproducido por streaming casi 15 millones de veces durante las primeras 24 horas de su lanzamiento. Llegó a superar incluso el logro de Mariah Carey con su All I Want For Christmas Is You durante el día de Nochebuena con más de 10 millones de reproducciones. Sin embargo, la canción no solo le ha dado alegrías a la cantante.



Para celebrar el recibimiento que sus seguidores han dado a la canción, Ariana se habría decidido a tatuarse el titulo ni más, ni menos que en la palma de la mano y en japonés, siendo este el gran problema de su último tatuaje.







Al compartir la imagen en su cuenta de Instagram, los seguidores de la artista pudieron comprobar que la traducción en vez de significar 7 Rings, vendría a significar, lo que hace referencia a un tipo depara hacer japonesa.Tras el aluvión de mensajes, Grande prefirió borrar la foto para luego confesar:, explicando posteriormente: "De hecho, me dejé poner ? ? ? entre las palabras. Me dolió mucho y todavía está irritado, no habría aguantado ni una letra más. Pero en esta parte del cuerpo no va a durar mucho. Aguantaré el dolor la próxima vez".Sin duda, una gran metedura de pata que le ha jugado una mala pasada a la cantante pero que ha sabido resolver con sentido del humor.