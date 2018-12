Elena Tablada y Javier Ungría, casados entre lujos y polémica

Javier Ungría y Elena Tablada ya son marido y mujer de manera más que oficial. A finales de agosto la pareja formalizaban su matrimonio en Miami y ahora, casi cuatro meses después, lo han celebrado por todo lo alto con sus familiares y amigos en una boda de encanto en Cuba.



El matrimonio tiene claro que quieren que sea el día más especial de sus vidas y han tirado la casa por la ventana para que, tanto ellos, como los invitados que pudieron acudir a la celebración, la recuerden para siempre. Una fiesta preboda el viernes fue el pistoletazo de salida de la gran celebración, que tuvo como broche de oro la boda en la tarde del sábado.





Hoteles y restaurantes de lujo

La ausencia de Alejandro Sanz por motivos políticos

La polémica con David Bisbal continúa

Según el medio local El Periódico Cubano,de la capital del país caribeño en los que pudieron disfrutar de exclusivas comodidades como tener en la habitación su propio bar o una piscina panorámica con vistas a La Habana. Unos lujos, que en el caso de la habitación de Elena y JavierEl enlace tuvo lugar en la, un sitio muy especial para la pareja, pues los abuelos de la novia celebraron en ese mismo sitio su boda.Como cuenta el mismo periódico, la celebración tuvo lugar en el restaurante, una de las zonas más exclusivas de la isla y donde los invitados pudieron disfrutar de unas espectaculares vistas al caribe. Se trata de uno de los mejores resturantes del país donde tomar. Y los presentes dueron agasajados con un cocktail de gambas entre otros platos.Entre las invitadas, encontramos ay a, dos amigas de los novios que no han dudado en publicar en Instagram lo bien que se lo están pasando en la isla caribeña e, incluso, han enseñado a sus followers los vestidos que han escogido para una ocasión tan especial.Una de las grandes ausencias ha sido la del cantante, a pesar de que es el padrino de la hija que tiene Elena con, y es que como apuntaba el mismo medio local, el de Moratalaz habría declinado trasladarse hasta la isla por. Quien si que acudió fue su mujer, Raquel Perera.Elena Tablada se toma así un descanso en la guerra mediática que mantiene con el padre de su hija, David Bisbal. Pero no suelta las armas, y es que el pasado viernes, vivíamos una nueva batalla de esta guerra cuando, la hija que tienen en común, a pesar de que, en más de una ocasión, el cantante le haya pedido vía burofax que deje de publicar fotografías con la niña en redes sociales.Horas más tarde, la mujer del ex triunfito,, publicaba un divertido vídeo en el que presumía de barriguita y sacaba el primer parecido con su padre al bebé que está esperando.