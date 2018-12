Una examiga de Aurah Ruiz: "Tiene algo con un chico de Marbella"

A pesar de abandonar la casa de 'GH VIP', Aurah Ruiz sigue rodeada de polémica. En esta ocasión por el testimonio de una examiga de la grancanaria en 'Sálvame', que ha asegurado que la ex pareja de Jesé Rodríguez es "celosa" "tóxica" y "muy difícil de convivir con ella". Además, le ha acusado de ser una 'caza famosos' y ha contado que tiene "algo con un chico de Marbella".

Una serie de acusaciones que la aludida ha negado desde el plató del programa de Mediaset: "Es de locos, me parece una pobrecita". Aurah no ha querido darle más pábulo aunque sí ha aclarado: "No soy nada celosa".