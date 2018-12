Aurah Ruiz confiesa los motivos por los que rompió con Jesé

Aurah Ruiz lleva meses reclamando a su expareja Jesé Rodríguez, futbolista y padre de su único hijo, que se haga cargo de los gastos médicos de Nyan, el hijo que tienen en común, aquejado desde su nacimiento de una enfermedad crónica. "Mi hijo de 19 meses tiene una enfermedad rara incurable en el nivel más grave. Hay que estar 24 horas pendiente de él, controlando la hipoglucemia. Es grave a nivel neurológico. Hasta los tres años necesitará muchísimos cuidados. Entré en 'GH VIP' para dar a mi hijo otro tratamiento y buscar algo fuera de España", dice en la revista 'Lecturas' a la vez que narra sus intenciones de llevar a su hijo a Estados Unidos para que reciba un tratamiento cuyo coste asciende a 3.000 euros al día.

Tras abandonar la casa de 'GH VIP 2018', ha revelado detalles de su vida que no había contado dentro del reality de Telecinco. La canaria ha explicado los motivos por los que se terminó su relación con el futbolista.

"Llevaba unos cinco meses con Jesé. Quedó con la madre de su primer hijo para verlo y la dejó embarazada. Lo perdoné", ha confesado la joven a la revista Lecturas. "No estaba preparada para ser madre. Me chocó bastante saber que estaba embarazada de dos meses y medio. Me asusté muchísimo, pero la ilusión la tenía", ha añadido la ex concursante de 'GH VIP'.

Los meses posteriores a su nacimiento no fueron mejores. Aurah Ruiz y el menor se pasaban 24 horas metidos en un hospital: "No había una pared, eran cristaleras y se oía todo. Estar en la cárcel sería mucho mejor que estar ahí. Todo el mundo se iba y mi hijo y yo seguíamos ahí".

"Mi embarazo no fue bonito, fue de idas y venidas. A veces sentía su apoyo y otras pasaban dos semanas y no lo tenía. Muchas ecografías las hice sola. Lo pasé muy mal", añadió.

Sobre su ruptura afirma que "cuando me dejó me enteré por mi padre. En Instagram comunicó que ya no estábamos juntos, me humilló públicamente, no lo entiendo. Estaba en el hospital, yo hacía la noche, la pasaba despierta cuidando a mi hijo. Me dio tiempo de llorar una hora. No me puse en contacto con él".