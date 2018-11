'GH VIP 6': Sale a la luz lo que cobra Aurah Ruiz por semana

Aurah Ruiz cobra 4.000 euros a la semana por participar en Gran Hermano VIP. Eso es, al menos, lo que apunta El Español sobre la grancanaria, una de las grandes protagonistas del programa de Telecinco por sus problemas judiciales con Jesé y su supuesto romance con Suso.

Aurah no ha sido nominada ni una vez, así que de momento no peligra su participación en el programa. Con todo, la extronista no es de las que más cobra, porque personajes como Makoke o Isa Pantoja, que sólo disfrutó de dos semanas dentro de Gran Hermano, se embolsaron en torno a los 20 mil euros semanales.

La grancanaria sí es de las que más tratos tiene con la productora, ya que la condición sin la cual no estaría en la casa de Guadalix es saber diariamente el estado de su hijo Nyan, enfermo crónico, por el que va a destinar íntegramente el bote que consiga en el programa.