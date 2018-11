Aurah Ruiz podría estar embarazada

Las últimas imágenes de Aurah Ruiz dentro de la casa de 'GH VIP' han hecho saltar todas las alarmas. Las imágenes muestran a la ex de Jesé corriendo del confesionario al baño y el instante en el que un objeto blanco de forma alargada se le cae del bolsillo. Son muchos los usuarios que han señalado que se trataría de un test de embarazo. Los rumores se hicieron todavía mayores cuando Verdeliss, tras cruzarse con la canaria, soltó: "No voy a contar lo que acabo de ver".





Loscomenzaron a crecer cuando Verdeliss entró en la cocina soltando un misterioso: "No voy a contar lo que acabo de ver", justo después de cruzarse con Aurah. Rápidamente, Mónica Hoyos rogó a su compañera que contara lo ocurrido. "Mis labios están sellados", respondió la youtuber y última expulsada del programa.Eltotalmente descolocado. El concursante no entiende que desde las últimas nominaciones la que era su pareja dentro del concurso se haya acercado tanto a Miriam Saavedra: "No reconozco a esa Aurah, ella ha puesto a Miriam fina".Al margen de sus opiniones,cada vez se sienten más unidas: "Yo no voy a vivir de rencores, prefiero que se quede lo bueno y lo negativo, fuera".