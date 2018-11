Duro careo en los juzgados entre Jesé y Aurah Ruiz

La situación judicial de Aurah Ruiz se complica. La concursante de Gran Hermano VIP ha vuelto a abandonar la casa para enfrentarse de nuevo en los juzgados con su ex. Si hace unas semanas salía temporalmente de Guadalix de la Sierra para declarar en un juicio que tiene pendiente por supuestas injurias, calumnias y coacciones contra Jesé Rodríguez, ahora el jugador del PSG ha pedido la guardia y custodia del hijo de ambos, el pequeño Nyan.

Jesé acudió a los Juzgado de Primera Instancia número 3 de Las Palmas de Gran Canaria cerca de las 09.15 horas de este miércoles.

Las declaraciones han durando dos horas, y según ha podido saber el "Programa de AR", dirigido por Ana Rosa Quintana, el careo "ha sido duro" y la concursante de Gran Hermano VIP, ha salido de los juzgados al borde del llanto, compungida y tapándose la cara con el peluche que siempre le acompaña de su hijo Nyan.

Durante la estancia de Aurah en el concurso, su hijo Nyan, se encuentra con sus abuelos maternos que se han pedido una excedencia en sus trabajos para dedicarse a su nieto por la enfermedad rara que padece.

Si el juez concede la custodia temporal a su padre, Jesé Rodríguez, el niño se trasladaría a París, donde vive el futbolista.

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de darle la noticia a Aurah hace unos días. Una situación que le duele especialmente a la canaria: "Esto me supera más que lo anterior porque me toca más el corazón. Fuerzas tengo, pero la cabeza aquí dentro...". Además, explicaba que no se plantea abandonar pero que todo depende del juicio: "Nyan es lo primero para mí. No quiero que se complique más la situación. No quiero abandonar, pero si esto se complica, lo primero es mi hijo".

Así, a primera hora de este miércoles Aurah Ruiz ha abandonado GH VIP para acudir al juicio que la enfrenta con su ex. Sin mediar palabra con la prensa, la concursante ha entrado en los juzgados acompañada por un miembro del concurso.



Sigue el proceso de la primera demanda



El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número siete de Las Palmas de Gran Canaria mantiene la investigación abierta contra la concursante de Gran Hermano Aurah Ruiz Ferrer, tras tomarle declaración de investigada por espacio de una hora.

La comparecencia es consecuencia de la admisión a trámite de una querella por calumnias, injurias y coacciones presentada contar ella por el futbolista Jesé Rodríguez Ruiz, padre de un hijo menor de edad de la joven.

La querellada compareció por exhorto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Colmenar Viejo (Madrid), desde donde prestó declaración por videoconferencia ante el magistrado de la capital grancanaria Francisco Javier García García-Sotoca, que el pasado 28 de septiembre admitió a trámite la querella del futbolista contra su expareja.

Ruiz Ferrer acudió a la citación acompaña de asistencia letrada, y prestó declaración por espacio de una hora. La querellada rehusó contestar a algunas de las preguntas de la abogada que ejerce la acusación particular en el pleito en representación del futbolista, pero respondió a la mayoría de las cuestiones que plantearon las partes y el magistrado instructor.

En su día, el Ministerio Fiscal informó a favor de la admisión de la querella de Jesé, si bien sólo parcialmente: el deportista imputa a la joven delitos de calumnia, injuria y coacciones, y el fiscal entiende que los hechos son únicamente constitutivos de delitos de calumnia y coacciones.

La representación legal del querellante sostiene que su expareja ha utilizado a sus miles de seguidores en las redes sociales para seguir sus pasos, hacerle fotos o revelar sus movimientos, que después transmitía con todo detalle desde sus distintos perfiles.

La autoridad judicial ha confirmado que la investigación se mantiene viva tras la toma de declaración a la investigada.