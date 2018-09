La tinerfeña Joana Sanz sorprende en la Gala The Best

Un año más, Londres se ha llenado de celebridades del fútbol enfundadas en sus mejores galas. El motivo de su visita a la capital británica es la celebración de los premios The Best, donde la FIFA galardona al mejor jugador del año desde 2016.



El jugador croata del Real Madrid, Luka Modric, fue el que brilló al imponerse a Cristiano Ronaldo o Lionel Messi al ganar el ansiado galardón. Pero no fue el único, aunque estos no lo hicieran en el aspecto deportivo.



Es el caso de Dani Alves, quien monopolizó la atención de los focos con un look del estilo del jugador brasileño y marido de la modelo tinerfeña Joana Sanz.





Y es que debido a su relación, el exfutbolista delguarda una estrecha relación conEl lateral visitó recientemente Santa Cruz de Tenerife con su Joana Sanz, después de verse obligado a ausentarse del Mundial de Rusia 2018 por una lesión de la que fue intervenido hace una semanas tras romperse el ligamento cruzado.En su visita se les pudo ver a ambos en una céntrica calle de la capital tinerfeña, donde permanecieron sentados en uno de los bancos de la zona. Además, Alves aprovechó para probar uno de los productos estrella de la gastronomía canaria: un tazón de leche con gofio