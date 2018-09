Amaia Montero, contra Malú: "Ojalá todas fuéramos tan guapas y delgadas como tú"

La guerra está servida. Amaia Montero no ha querido dejar pasar por alto el comentario que hizo Malú en una reciente entrevista publicada por El Español. En esta, el periodista le preguntaba a la sobrina de Paco de Lucía: "¿Por qué a las cantantes mujeres se les cuestiona constantemente su físico, su edad, por qué se fijan en su peso o en su ropa? Tenemos el caso reciente de Amaia Montero, que se ha quejado de ese examen constante porque ha llegado a pasarlo realmente mal".



Algo a lo que Malú respondía con un "ya, pero es que a ver cómo te lo explico. A Adele nadie le dice nada". Tras esta respuesta, el periodista volvía a preguntar sobre el motivo por el que sucedía esto. Un punto donde llevaba la respuesta que ha enfadado tanto la exvocalista de La Oreja de Van Gogh: "Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada? Que una modelo esté delgada puede formar parte de su trabajo. Tú lo que tienes que tener es bien la voz, bien la energía, bien las canciones, subirte al escenario y dejarte los cuernos. Eso es lo que tiene que hacer una artista. No estar muy delgada y muy mona y toda perfecta. Me irrita".



Después de leer esto, Amaia Montero decía responder en su perfil de Twitter de lo más molesta:





A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

Ni protagonismo ni hostias me ha llamado gorda y punto. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

Y añadía un último mensaje:Unos comentarios a los que Malú no ha querido responder.