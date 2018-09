Sofía Mazagatos y Tito Pajares siguen juntos

Rectificación: En relación con la noticia aparecida el pasado día 21 de septiembre de 2018 en esta misma sección titulada ´Sofía Mazagatos pierde el bebé que esperaba y rompe con su pareja Tito Pajares´ firmada por este medio, y en donde se afirmaba que "un hecho tan dramático para la ex miss que también ha afectado a situación sentimental, ya que según ha explicado el mismo medio Sofía ha querido poner punto y final con el empresario con el que llevaba cinco años" y "Sus familiares y amigos más cercanos son los que están ayudándola a superar este doble varapalo, quienes han contado que la modelo quiere atravesar este bache sola y lo mucho que pasar para rehacer su vida"; se retracta públicamente de las anteriores manifestaciones por ser totalmente incorrectas y no haberse contrastado la información debidamente, toda vez que no se ha producido la ruptura sentimental que une a Sofía Mazagatos y a Tito Pajares, los cuales conviven juntos.