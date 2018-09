Paula Echevarría: "No me preguntéis por David"

Paula Echevarría volvió a encontrarse con el que fue su compañero en Velvet, Miguel Ángel Silvestre, siendo ambos embajadores en el evento de Samsung presentando el nuevo Galaxy Watch. Demostrando el feeling y la buena relación que mantienen desde hace años, la pareja de actores derrochó simpatía y complicidad ante los fotógrafos a los que ofrecieron su mejor cara.

Muy bien rodeada por sus grupo de amigas más cercano, Las Pencas, la it girl acudió a la cita radiante y es que sin duda alguna su sonrisa es la muestra perfecta de que está en uno de los mejores momentos de su vida al lado de Miguel Torres y su relación va viento en popa.



Poty Castillo y su mujer Isabel, los niñeros de Daniella

Ajena entre distanciamiento que se ha producido entre el cántrabro y el coreógrafo, la influencer ha comentado la buena relación que tiene con Poty y su mujer Isabel. Tanto que la pareja ha sido en varias ocasiones los cuidadores de Daniella: "Isabel está ahora mismo conmigo y mi hija se ha quedado con Poty y con su hija".



Paula Echevarría no quiere que la gente siga vinculándole con David Bustamante



Paula quiere que le desvinculen totalmente del que fue su compañero sentimental, pues ha pasado más de un año desde que pusieron punto y final en su relación y ambos han vuelto a encontrar el amor: "David y yo llevamos ya un año y medio separados, ya lo hemos superado. Superadlo vosotros".

La actriz ha hablado de la relación actual que tiene con David Bustamante: "Tengo una buena relación con él por la niña sobre todo, entre nosotros está todo bien pero llevamos mucho tiempo cada uno por su lado. Si le preguntáis a él no le preguntéis por mí y si me preguntáis a mí no me preguntéis por él", ha comentado la it girl. Además, ha asegurado que está feliz por la nueva pareja del cantante, Yana Olina: "Yo me alegro mucho. Claro que sí. Él también ha rehecho su vida".



Paula Echevarría, pletórica



El futbolista y la actriz son, sin duda alguna, una de las parejas más sonadas de este año. Además, derrochan complicidad y se les ve muy enamorados. Ahora, la relación tiene que seguir a distancia, pues el deportista sigue en Málaga y Paula tiene proyectos en Madrid, algo que para nada importa a la pareja de Miguel Torres: "La vida va a su ritmo, últimamente os hablo mucho de la edad pero es verdad, nos tomamos las cosas con más calma, miras las cosas desde otro punto de vista, estás más relajada, más pausada.... No hay ansiedad".

Paula, además de estar viviendo uno de sus mejores momentos sentimentales, sigue trabajando su faceta de actriz y sus próximos proyectos están a la vuelta de la esquina: "Ola de Crímenes se estrena el próximo 5 de octubre, pero la promo empieza ya. También Los Nuestros 2 en octubre o noviembre y ahora empiezo a rodar una comedia que se rueda entre Madrid y Asturias. Rodaré en mi tierra unos días y estoy súper contenta", ha comentado la intérprete.