Las lesiones por sacarse 'selfies' de Kim Karsashian

Al principio parecía una exageración o una broma. Pocos eran los que se creían las enfermedades psicológicas de las que advertían los médicos por el uso de los teléfonos móviles. Sin embargo, los hechos dieron la razón a los doctores.



Ahora, gracias a Kim Kardashian se ha hecho popular que los smartphones también pueden provocar lesiones físicas. La celebrity tiene que llevar una muñequera ortopédica debido a una lesión en su muñeca por el uso del teléfono. De hecho, el médico le ha prohibido sacarse selfies.



Fue la propia estrella de televisión en un avance del próximo capítulo de 'Keeping With The Kardashians' quien anunció que sufre un problema en su muñeca ocasionado por tanta autofoto. Con la prohibición de su médico, Kardashian ha buscado un método para no perder seguidores en sus redes sociales y calmar así sus necesidades fotográficas.





"Le pido a Paxy (su asistente) que haga ella mis fotos para que así descansen mis manos", explica la empresaria. Sin embargo, es la madre de Kim,, quieny les da el visto bueno. "Esto ayudará a cuidar la mano de Kim sin que pierda actividad en las redes sociales. Voy a fichar yo también a Paxy para que sea mi asistente de selfies", dice la matriarca del clan.A principios de este verano, fue Kim la que aseguraba que ya no iba publicar más se lfies porque habían dejado de gustarle.. "Me gustaría vivir un poco más en tiempo real porque no lo hago. Me importan las fotos, pero ya no estoy tan pendiente de mi teléfono como antes", dijo una Kim Kardashian que cuatro días más tarde compartía