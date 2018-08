El dardo de Rosanna Zanetti tras la polémica con la hija de Bisbal

Rosanna Zanetti está disfrutando de un momento en su vida absolutamente pleno y es que este verano que dejamos atrás ha sido inolvidable para ella ya que además de darse el 'sí quiero' con el amor de su vida, ha pasado unas estupendas vacaciones junto a David Bisbal en las que pudieron disfrutar de la compañía de la pequeña Ella, fruto de la relación del cantante con Elena Tablada, con la que vivió su primer enfrentamiento público hace unos días por publicar una foto con la hija de ella.



Pero no habrá polémica que desestabilice la felicidad y el optimismo de la venezolana y por ello ha querido compartir con sus más de 300 mil seguidores una reflexión que aplica a su día a día y que le sirve para evitar gente tóxica y malos pensamientos. El texto publicado a través de sus historias de Instagram comenzaba diciendo: "Con el tiempo me he dado cuenta que es muy fácil juzgar, pero muy difícil ser justo. Concientizarlo es una tarea del día día".



Hay una frase en especial que parece ir dedicada directamente a todos los que le han acusado de encender esta pelea y es que con lo que muchos veían una foto que iba a provocar aposta a Elena, Rosanna parecía simplemente querer publicar un momento con una persona muy especial en su vida, Ella: "Tratemos de no ver solo las cosas malas en cada acción. Que el primer pensamiento sobre lo que nos rodea o acontece no sea negativo".



Aunque muchos instaban a que la venezolana hablase al igual que lo ha hecho Elena Tablada, Rosanna no piensa dejarse llevar por esta polémica y, por lo que dice en el texto, parece estar dispuesta a comenzar una nueva vida donde las malas 'vibras' no formen parte de ella para ello la mujer de Bisbal aconseja hacer una autoreflexión de lo que somos y de lo que nos molesta: "Cuando haces un estudio interno descubres que lo que te molesta en los demás es un reflejo que por error plasmamos en la otra persona. ¡No hay que ver maldad donde hay AMOR!"





Storie de Rosanna Zanetti. EP

Pocos minutos después de publicar esta reflexión,compartía una fotografía en la que formaba un corazón con sus manos con otro texto muy extenso donde leemos algunos dardos como: "Una de las cosas que más daño hace a los demás es la crítica destructiva; se habla de los otros sin saber, sin informarse, haciendo, a veces, un daño irreparable a quienes criticamos."Se dice...", "me han dicho...", "se comenta...", "parece ser..."; en el fondo, es mirar al otro con malos ojos, mirar al otro para hecerle daño".Con estas dos declaraciones una nuevaparece haber llegado para desprender amor allá donde vaya y zanjar de una vez poren relación con la polémica con la ex mujer de su marido.