Britney Spears humilla a una fan española que pagó 900 euros por verla

Britney Spears sigue siendo un ídolo de masas desde aquel 'Baby one more time' y sus fans hacen lo imposible para poder ir a un concierto suyo. Los seguidores de la princesa del pop tenían la oportunidad de presenciar su música en directo durante los días 24, 25 y 26 de agosto en el estadio O2 Arena de Londres.

Los admiradores de Spears podrían deleitar sus oídos con canciones que ya son un hito en la historia de la música como 'Womanizer' o 'Toxic' y apuntar en sus calendarios la fecha del concierto como lo que sería un día inolvidable. Pero, no ha sido una cita muy gustosa para todos los públicos. Es el caso de Marta Gutiérrez, una española quien ha querido narrar mediante su canal de YouTube las burlas de Britney hacia ella.

La joven de 32 años, había viajado desde Mallorca a la ciudad londinense para ir a un concierto de la que era su gran ídolo desde la adolescencia. Por si fuera poco, Marta no quiso conformarse solo con ir al estadio, sino que también pagó un 'meet and greet' para poder conocer a la estrella del pop de cerca y hacerse una foto con ella.

La seguidora pagó 180 libras por la entrada y unos 600 por poder tener la oportunidad de hacerse una instantánea con Spears. El único requisito que se le pidió era que mantuviese las distancias con Britney, es decir, los fans que habían pagado por conocer a la cantante no podían abrazarla, besarla o tocarla.

Gutiérrez ha relatado como al hacerse una foto con ella, tuvo el gran descuido de posar su mano sobre la espalda de Britney. Un acto que desagradó de gran manera a la artista. Después de avisar que "no iba a permitir que nadie la tocase", pidió a los agentes de seguridad que echasen a Marta.

La fan española no podía dar crédito de lo que estaba sucediendo y luchó por conseguir una instantánea con Britney, pidiéndole disculpas y explicándole todo lo que había sufrido para conseguir el dinero. A lo que la princesa del pop, riéndose, respondió: "Ay, pobre, que has pagado mucho, cuánto lo siento".

Marta no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo y el representante de la cantante le pidió a la joven que esperase y volviese a intentarlo, pues Britney había querido repetir una foto con otra fan que había salido con los ojos cerrados. Sin embargo, Gutiérrez se sentía muy indignada y solo quería salir de allí sin asistir al concierto que a continuación iba a dar Britney. Fue en ese mismo momento cuando Marta grabó el vídeo que ha llegado a viralizarse de una manera impresionante.

La española también ha explicado como el representante de Britney quiso devolverle todo el dinero que Marta había pagado para disfrutar del 'meet and greet', algo que para ella no era suficiente: "Devolverme el dinero para mí no es nada, he venido desde España y he pagado vuelo y dos noches de hotel. ¿Quién me devolverá el dinero de esto ahora? ¿Vas a ser tú Britney? Porque no voy a pagar por ti un 'meet and greet' nunca más. Y espero que nadie más lo haga".

El vídeo ha provocado un sinfín de polémica, entre aquellos que apoyan a Marta por la humillación de Britney hacia ella y otros fans que atacan a Gutiérrez por haberse inventado la historia para conseguir protagonismo. Por su parte, Marta ha querido desmentir las acusaciones en otro vídeo, donde ha mostrado pruebas como el 'ticket VIP' del concierto.

Un vídeo que ha tenido todavía más repercusión, si aún cabe que el anterior, ya que harta e indignada de los comentarios que ha sufrido la española, pues son muchos los que ponían en duda la historia que relataba a tenor de sus propias palabras. Gutiérrez subía un vídeo desde la habitación del hotel donde mostraba la tarjeta Vip del encuentro, y la bolsa que te regalaban por los más de 700 euros que costaba encontrarse con la diva del pop. Lo cierto es que el vídeo de su indignación está de lo más divertido ya que no dudaba en contar que había utilizado dicha bolsa para meter su paraguas mojado y unas chanclas y que no le importaba si se mojaba lo que había dentro de la mochila, entre esas cosas la acreditación del encuentro.

Además, la ex fan de Britney ha dado todo tipo de explicaciones contestando a los Britney Armys -como se denominan a los seguidores acérrimos de la cantante- que se preguntaban que dónde estaba la pulsera del concierto... Y para más INRI, la que fuera gran fan de la estrella americana estallaba diciendo que no sabía cantar... Seguro que tras este fatídico incidente tiene más presente que nunca la frase: 'It's Britney Bitch'.