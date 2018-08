Dafne Fernández ya es mamá

La actriz Dafne Fernández y su marido Mario Chavarría ya son padres. Mario ha sido el encargado de anunciar a los cuatro vientos la llegada del pequeño a través de su cuenta de Instagram con esta publicación en la que el bebé, en el regazo de su madre, agarra un dedo de la mano de su padre y un mensaje en inglés que dice: "bienvenido a casa, mi amor".





Welcome home, my love Una publicación compartida de Mario Chavarria Girela (@mariocgirela) el 31 Ago, 2018 a las 12:24 PDT

La actriz madrileñay en películas comoacaba de estrenarse como madre a sus 33 años pocos días antes de celebrar el primer aniversario de boda con su marido. Puesto que a Dafne no le gusta exponer demasiado su vida privada por redes, aún no conocemos el sexo ni el nombre elegido.La joven ha vivido este embarazo con toda la ilusión del mundo y ha podido descansar en estos meses y olvidarse de su apretada agenda. Además ha compartido momentos del embarazo con imágenes en la que la veíamos haciendo ejercicio, adoptando una vida más sana e, incluso, preparándose para el parto practicando gimnasia acuática.Corren muy buenos tiempos para la actriz y es que, además, de la feliz relación que mantiene con el fotógrafo desde que se comprometieron el 2 de septiembre del pasado año y de la llegada del esperado recién nacido, a Dafne no le falta trabajo y muy pronto la podremos ver participando en el reality de cocinaque se grabó hace unos meses cuando la actriz apenas contaba con una pequeña tripita.