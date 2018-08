La 'Spice Girl' Mel B entra en rehabilitación por su adicción al sexo y alcohol

No está siendo un buen año para algunas de nuestras estrellas más internacionales. Si hace unos días conocíamos que Demi Lovato y Ben Affleck había ingresado en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones, ahora es una de las cinco integrantes de las Spice Girls la que se ha visto obligada a tomar esta decisión.

Mel B, de 43 años de edad, ha reconocido al diario británico The Sun que ingresará en un centro de rehabilitación el próximo mes para tratar su adicción al alcohol y al sexo, así como su trastorno de estrés postraumático que podría haber sido propiciado por su amargo divorcio de Stephen Belafonte.

Como ella misma ha desvelado, estos últimos seis meses han sido verdaderamente complicados. "Estoy siendo muy honesta acerca de mi problema con la bebida para adormecer mi dolor, pero esa es solo una forma en que mucha gente enmascara lo que realmente está sucediendo", declaraba la cantante.

Afortunadamente, se trata de un problema que ella misma ha sido capaz de detectar: "Soy plenamente consciente de que he estado en un punto de crisis. Nadie me conoce mejor que yo, pero estoy lidiando con eso", a lo que añade "He tomado la decisión de ingresar a un programa de terapia adecuado para mí en las próximas semanas, pero tiene que ser en el Reino Unido porque soy muy, muy británica y sé que será lo mejor para mí".

Esperemos que este ingreso le sirva a Mel B para recuperar la tranquilidad en su vida y pueda disfrutar de sus hijos sin ningún tipo de preocupación.