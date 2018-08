Los 60 años de Madonna

Una no se gana el título de 'la Reina del Pop' en vano. Y es que Madonna ha sido y es, sin duda alguna, una de las figuras musicales más grandes de nuestro tiempo. Definiendo parte de la cultura de toda una generación, la vida de la cantante ha estado marcada por éxitos, excesos, tendencia y mucha controversia.



Louise Veronica Ciccone nació el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Michigan. En 1978 dejó sus estudios universitarios en la Escuela de Danza, Teatro y Música para mudarse a Nueva York, donde la joven Louis trabajaría mayoritariamente como camarera. Fue su primer sencillo, 'Everybody', el que alzó su carrera musical. A este single le siguieron los álbumes 'Madonna' y 'Like a virgin', los cuales fueron un éxito rotundo y vendieron millones de copias alrededor del mundo. Madonna se había consolido en ese instante como la estrella del momento.





es mucho más que una cantante, es una provocación. La artista femenina con la carrera de éxito más larga en la historia de la música popular, nos ha dado muchas lecciones de feminismo.Y es que la cumpleañera conquistó a más mujeres que a hombres, rompiendo con los estereotipos estipulados y rechazando cualquier rol. Se define a sí misma como, una mujer segura de quiere lo quiere y que hace exactamente lo que le da gana. Se irguió a su vez como, rompiendo con los tabúes sexuales e iniciando una revolución social.Es por ello por lo que jamás nos cansaremos de homenajear a esta artista, que expresa lo que siente y además no tiene pelos en la lengua.. Y es que la Diosa del Pop seguirá dando mucho de qué hablar, ahora en la piel de una mujer madura y sin complejos.