Demi Lovato habla por primera vez tras su sobredosis

"Siempre he sido transparente sobre mi experiencia con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y aún no lo he hecho", así comienza el mensaje en el que la artista se pronuncia por primera vez después de haber sido ingresada debido a una sobredosis.



En uno de sus momentos más complicados, Demi Lovato ha hablado sin tapujos y ha lanzado un comunicado en el que agradece todo el apoyo que le han brindado estas últimas semanas: "Para mis fans, estoy eternamente agradecida por todo vuestro amor y apoyo durante la última semana y en el pasado". Y es que para la joven han sido esos pensamientos positivos y oraciones de sus seguidores los que la han dado la fuerza suficiente para "navegar en este momento difícil".



Pese a que la estrella no ha querido dar muchos detalles a sus 70 millones de seguidores sobre su hospitalización el pasado 24 de julio en el centro médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, se ha sincerado sobre su adicción: "Necesito tiempo para curarme y concentrarme en mi camino a la recuperación y sobriedad". La joven también ha querido dar las gracias a su familia y al equipo médico del hospital, quienes, según ha confesado Lovato, le salvaron la vida.



La emotiva publicación termina agradeciendo de nuevo todo el apoyo recibido, tanto por sus seguidores como por las celebridades que quisieron desearle lo mejor mientras estaba ingresada: "Nunca olvidaré el amor que todos me han mostrado y espero que llegue el día en que pueda decir que salí adelante". Para finalizar, Lovato ha vuelto ha recalcar su empeño por dejar atrás la enfermedad y ha concluido su publicación con esta frase: "Seguiré luchando".







Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 5 Ago, 2018 a las 1:53 PDT