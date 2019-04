Tres ideas DIY para decorar tu balcón de forma 'low cost'

Con la llegada de la primavera, llega el momento de disfrutar más del aire libre y si en tu casa tienes un balcón o terraza puedes montar un pequeño oasis en el que desconectar del largo invierno al sol. Sin tener que hacer un gran desembolso y reciclando puedes montar un espacio en el que disfrutar de las largas tardes que brinda la primavera:



Sofás con unos viejos palets

Monta un huerto urbano

Guirnaldas de luces DIY

Si tienes hueco reaprovecha unos viejos palets para montar una terraza 'chill out'. Tan solo tienes que recuperarlos lijándolos un poco y pintándolos del color que más te guste. Tras montar los asientos y los respaldos,o comprar ya hechos en tiendas de bricolaje a precios muy asequibles.Si quieres disfrutar más de la naturaleza, una buena idea es llenar tu balcón o terraza de plantas. También puedes optar poren una de las paredes en el que plantar tomates cherrys, pimientos, espinacas, etc. Tan solo necesitas unos tablones de madera que puedes sacar también de palets, unos clavos y un poco de maña.Para dar un toque acogedor a tu terraza cuando la noche cae, lo mejor esPuedes dar una segunda vida a las luces del árbol de Navidad durante estos meses o hacer la tuya con una tira de luces led y unas pelotas de pin pon, a las que solo le tienes que hacer un agujero para colocar las bombillas dentro. Además, puedes adornarlas pegando con un poco de cola blanca unos hilos de cuerda. Si no te atreves puedes