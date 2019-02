¿Cada cuánto debes lavar las toallas del baño?

La higiene es uno de los aspectos que más preocupan a la hora de llevar a cabo las tareas de limpieza en el hogar. El baño y la cocina son dos de las estancias de la casa en las que más tiempo empleamos para que estén limpias. En el caso del baño hay un elemento que despierta diversas dudas, las toallas. ¿Cada cuánto tiempo hay que lavarlas?

Las toallas del baño nos sirven para más de un uso, pero a veces, por pereza para echarlas a la lavadora, para más de los recomendables. Normalmente no tenemos en cuenta los problemas a los que nos enfrentamos si no la lavamos las toallas de baño con frecuencia.

SHUTTERSTOCK

Con cada secado, las toallas de mano y las de la ducha pueden acumular todo tipo de agentes que pueden acabar repercutiendo en nuestra salud, aunque a simple vista las veamos limpias.

Si no lavamos con cierta frecuencia las toallas, el cúmulo de agentes que las colonizan pueden acabar causando ciertos inconvenientes para la piel o en el pelo. Si, por ejemplo, sufrimos irritaciones, erupciones o infecciones deberemos revisar si seguimos unas buenas pautas de higiene con ellas.

Cabe diferenciar entre las toallas para secar el cuerpo y las que empleamos para el cabello. Estas últimas, al acumular más humedad, son más susceptibles de generar la aparición de hongos u otros organismos.

La comunidad científica no se pone de acuerdo en cuanto a la frecuencia con que hay que lavar las toallas de baño para garantizar una buena higiene. No obstante, coinciden en no prolongar su uso durante más de tres o cuatro veces. La razón es que antes de este período es difícil que aparezcan organismos producidos por la humedad. Para evitar la aparición de los mismos, es recomendable garantizar una buena ventilación de las toallas e intentar que las mismas estén estiradas.