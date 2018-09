Spring Hotels lanza su Concepto Up! en el Hotel Vulcano

El recién renovado Hotel Vulcano de Playa de Las Américas, situado en el municipio tinerfeño de Arona, acogió el pasado jueves, día 27 de septiembre, el lanzamiento del concepto Up!, una novedosa iniciativa del grupo Spring Hotels que, bajo el lema "Thousands of first times", miles de primeras veces, está enfocada a los clientes que quieran llevar su estancia a un nivel superior, a través de la contratación de un paquete Premium que les permitirá disfrutar de unos servicios más exclusivos dentro del hotel.

Estos servicios incluyen, entre otras cosas, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, bebidas de las mejores marcas sin limitación y el acceso a la terraza Up! en la azotea del hotel, donde degustar de comida y bebida durante todo el día, así como disfrutar de una piscina con espectaculares vistas al Océano Atlántico.

Para el lanzamiento de este producto, Spring Hotels organizó una gran fiesta para más de 300 autoridades, periodistas, artistas e influencers de toda Europa, que se celebró junto a la piscina de la recién estrenada terraza Up! del hotel Vulcano.

El evento comenzó con la intervención de un tótem en directo por el artista urbano tinerfeño Iker Muro, junto a la recepción de invitados. A continuación, y ya en la azotea del hotel, tuvo lugar el concierto de la artista madrileña Mow, que representó su tema "Thousands of first times", compuesto explícitamente para el lanzamiento de la filosofía Up! y cuyo videoclip se ha grabado en las instalaciones del Hotel Vulcano. Entrando en tenerifeatheart.com, cualquier persona podrá obtener el videoclip con su nombre, así como una película de Tenerife adaptada a cada usuario, reforzando así la apuesta del grupo hotelero por la hiperpersonalización.

Tras el concierto de Mow, el DJ e influencer Gerard Estadella "Icanteachyou" animó la pista de baile mientras los asistentes disfrutaban de un menú especial inspirado en la filosofía Up!, basada en la idea de sorprender continuamente al huésped, por muchas veces que se aloje en el establecimiento hotelero.

Para finalizar el evento, se representó un videomapping en la fachada del recientemente renovado hotel, en la que se proyectaron imágenes de la nueva experiencia Up!.

Pioneros

El director general de Spring Hotels, Miguel Villarroya, manifiesta que, "tras haber constatado el éxito del concepto UP! que hemos tenido tras su implantación en el Arona Gran Hotel de Los Cristianos, ahora hemos presentado esta iniciativa coincidiendo con la reapertura del Hotel Vulcano, que fue sometido a un profundo proceso de renovación durante seis meses, aprovechando la ocasión también para reivindicar la apertura de las terrazas, de las partes altas de los hoteles".

"Se trata de un concepto que funciona desde hace mucho tiempo en los hoteles urbanos y nos parecía un contrasentido que en Canarias, donde tenemos una temperatura excepcional y podemos aprovechar estas terrazas durante prácticamente los doce meses del año, no lo hiciésemos y que los hoteles urbanos sí que lo hagan durante solo cuatro meses al año", explica Villarroya.

"En este sentido", continúa el director general de Spring Hotels, "hemos sido pioneros, en Tenerife sur en particular, en poner de relevancia estas terrazas en las azoteas de los hoteles puesto que, el concepto Up! es una experiencia que tiene lugar en el ámbito espacial de la azotea del hotel y que nace para mimar a todos nuestros clientes, para sorprenderles y para hacerles sentir únicos y diferentes".

Este nuevo producto de Spring Hotels está dirigido hacia un público que busca nuevas experiencias y un valor añadido en sus estancias hoteleras. Así, como indica Miguel Villarroya, "a nosotros ya no nos gusta hablar de estrellas y de categorías y lo que queremos es construir nuestro propio concepto. Utilizando la clasificación habitual nosotros hemos estado siempre posicionados en la categoría de cuatro estrellas superior y, con el concepto Up!, pretendemos ofrecer un producto muy definido para atraer a un público de mayor poder adquisitivo".

En este sentido, asegura, "con la clientela que atraemos con este Concepto Up!, tanto en el Arona Gran Hotel, donde ya llevamos dos años de implantación, como ahora en el Vulcano, hemos conseguido unas tarifas medias muy cercanas a las de hoteles de cinco estrellas".

"Se trata, además, de un concepto que continuaremos extendiendo. Así, recientemente hemos adquirido una parcela de grandes dimensiones en el Municipio de Arona, con la que estamos trabajando en la definición de producto y de concepto, y precisamente, viendo en qué edificio podemos ubicar y replicar este concepto Up! porque ya es una marca nuestra, definida por el grupo, y el cliente ya esperará que cualquier producto nuestro cuente con este servicio", manifiesta.

Mr. Spring

Con la incorporación de Up! a su numerosa carta de servicios, Vulcano continúa en su línea de convertirse en el perfecto anfitrión, dedicando todos los recursos existentes a lograr una comunicación con el cliente que le permita llegar a la hiperpersonalización, lo que consigue gracias a herramientas como Mr. Spring. Instalado desde hace unos meses en la mitad de las habitaciones del hotel Vulcano, se trata del primer mayordomo virtual creado para satisfacer todas las necesidades del huésped, desde la selección de ambiente de la habitación hasta la información general o la gestión de reservas en su spa de última tecnología.

"Mr. Spring surge como respuesta a la necesidad de tener que mantener conversaciones digitales con los clientes. De este modo, existe una cada vez mayor cantidad de personas que se sienten más a gusto con todo lo que tiene que ver con lo digital y plataformas de e-commerce", explica el director general.

"Por este motivo, en nuestros hoteles hemos creado la figura del Digital Guest Esperience que es la persona que está detrás de todos los mecanismos digitales que tiene el hotel para comunicar.

Mr. Spring es una evolución de todo esto. Es llevar la conversación al ámbito de las habitaciones y surge también para dar más servicio a los clientes. De este modo, y de una forma mucho más cómoda y disponible en cualquier momento del día, Mr. Spring pone a disposición de los clientes un asistente de voz con el que interactuar para pedirle cualquier tipo de información".

Tras estos primeros meses de implantación de la aplicación virtual, Villarroya asegura que "el balance es muy positivo porque estamos viendo muchas cosas de interés, comprobamos que las conversaciones se alargan, se van incrementando las compras de servicios internos del hotel a través del asistente virtual, como puede ser Up!, que es un producto de venta interna; circuitos de spa, etc."

"La puesta en marcha de esta aplicación en la mitad de las habitaciones del Hotel Vulcano es una prueba piloto que servirá para su puesta en marcha en el resto de habitaciones de este y de otros hoteles de nuestro grupo pero, por ahora, lo más interesante de todo es que estamos constantemente recogiendo datos de lo que al cliente le interesa. Se trata de una data valiosísima para entender mejor al cliente. Además, con esta herramienta hemos eliminado la saturación en nuestras recepciones en lo que tiene que ver con las solicitudes de información, programando a la aplicación del asistente virtual con toda la información necesaria", indica.

Los primeros

Miguel Villarroya señala que "con total seguridad somos el primer grupo hotelero de toda España que ha implantado este asistente virtual y habría que ver si existe algo similar en el resto del mundo. Y todo ello responde a un proceso de innovación constante que desarrollamos en el grupo hotelero trabajando con partners digitales".

"En estos momentos, entre otras innovaciones, estamos perfeccionando nuestras herramientas digitales para que, por ejemplo, nuestra web se rija por el asistente de voz, y constantemente estamos viendo qué podemos mejorar desde el punto de vista digital para poder contactar mejor con nuestros clientes, mediante envíos personalizados de información".

"Quisiera destacar la apuesta que estamos haciendo por el destino, no tan solo nosotros sino también otros grupos hoteleros que están aprovechando estos tiempos de inercia positiva desde una perspectiva valiente. Y digo valiente porque, en los mejores momentos de ocupación, han decidido cerrar sus hoteles, con el correspondiente lucro cesante, para acometer importantes reformas en sus establecimientos, como también hicimos nosotros con el hotel Vulcano, que permaneció cerrado durante siete meses y en el que invertimos casi 17 millones de euros", concluye Villarroya.