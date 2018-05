El área de Juventud lanza el XIII Concurso de Letras de Rap y Hip Hop 2018

El Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, a través de su Concejalía de Juventud, que dirige Alejandra Lecuona, ha convocado el "XIII Concurso de Letras de Rap y Hip Hop 2018", cuyo periodo de presentación de éstas culminará a las 21:00 hrs. del 29 de junio y en él podrán participar todos/as aquellos/as jóvenes que residan en el municipio de Santiago del Teide y que sean mayores de 14 años y menores de 30 años, a los cuales se les requerirá autorización otorgada por su padre, madre o tutor/a legal en caso de ser menor de edad.

Así, los/as participantes únicamente podrán presentar hasta un máximo de 3 composiciones, teniendo en cuenta que no han podido ser premiados en otros concursos previamente y, a su vez, han de respetar los derechos de autor.

Respecto a la temática del concurso, ésta será libre, si bien no se aceptarán composiciones con contenidos racistas, xenófobos o que atenten contra la dignidad de las personas. De la misma manera, no se aceptarán letras que hagan apología de la violencia o contengan temas sexistas o políticos. En este sentido, los temas han de ser entregados en formato papel, aportando para su entrega un seudónimo.

Además de ello, el fallo del jurado –compuesto por personal corporativo, técnicos expertos y personas reconocidas o vinculadas en el ámbito de la cultura, el arte, diseño, fotografía, etc.- será comunicado a partir del 2 de julio y a través de éste resultarán premiados 3 participantes. En este sentido, el primer premio constará de 150 euros, mientras que el segundo premiado recibirá 100 euros y, finalmente, el tercer puesto recibirá un premio de 50 euros.

En cuanto a la presentación de las obras, éstas podrán presentarse en persona o por correo ordinario a la dirección del Ayuntamiento de Santiago del Teide, si bien también se podrán recoger en el Centro de Información Juvenil de Puerto de Santiago; Punto de Información Juvenil de Santiago del Teide (Centro Cultural); Punto de Información Juvenil de Arguayo (Centro Cultural) o en la Casa de la Juventud de Santiago del Teide (Tamaimo); teniendo en cuenta que, en el interior de un sobre aparte y cerrado, se entregará la inscripción con los datos personales del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono y, en su caso, dirección de correo electrónico) y, en el exterior del sobre, se reflejará el seudónimo elegido, que será el mismo que aparezca en las composiciones y que garantizará transparencia e imparcialidad en cuanto a la elección de los premiados.

En definitiva, dicha actividad, promovida por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento, pretende incidir en los valores de los/as jóvenes en cuanto a la creatividad se refiere, si bien para ello la mencionada iniciativa busca, de igual manera, contribuir en las dotes artísticas de los/as jóvenes y en su capacidad para componer música.