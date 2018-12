La Victoria de Acentejo rinde un emotivo homenaje a las víctimas de violencia de género

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo fue el escenario de este homenaje, recuerdo y a la vez de repulsa a este tipo de acontecimientos - "que empañan la normal convivencia y truncan la vida de muchas mujeres, dejando en la obsoluta soledad y desconcierto a su entorno familiar. Hechos deneslables que no pueden sino tener el rechazo de toda la sociedad", destacó el Alcalde Haroldo Martín.

La concejal de Igualdad y Bienestar Social, Belén Pérez advirtió que -"seremos desde esta administración totalmente intolerantes con cualquier tipo de violencia, sea física o psicológica, y pido que no miremos hacia otro lado, que entre todos acabemos de una vez por todas con esta lacra".

El homenaje, al que asistió toda la corporación y vecinos, en general, finalizó en la Plaza del Ayuntamiento con una suelta de globos y un claro mensaje, NO ES NO.