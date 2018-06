Tegueste propone a la Asociación AGUAVITE como candidata a los "Premios Tenerife Rural" de 2018

El Ayuntamiento de Tegueste, a través de la Junta de Gobierno local, ha acordado proponer a la Asociación Cultural y Recreativa Boyeros de la Villa de Tegueste (AGUAVITE) como candidata a los "Premios Tenerife Rural" de 2018, una propuesta que busca reconocer la trayectoria y la aportación al medio rural en referencia a la conservación del patrimonio y a las tradiciones rurales de la asociación.

El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Tenerife Rural, ha convocado un año más estos galardones que tienen como principal objetivo "reconocer la trayectoria de aquellas personas o entidades que destacan por su aportación a la conservación de la biodiversidad agrícola y ganadera, al mantenimiento de las prácticas agrarias tradicionales de alto valor ambiental, a la recuperación y conservación del patrimonio rural vinculado a la actividad agraria de Tenerife y a la innovación empresarial sostenible en el medio rural".

La Asociación de Ganaderos de la Villa de Tegueste (AGUAVITE), con un total de 94 socios en la actualidad, surge con la intención de fomentar y difundir la labor de los boyeros y de las actividades ganaderas entre sus asociados y la población general para mantener, de esta manera, las tradiciones ganaderas.

Entre las actividades que desarrolla este colectivo está la de realizar exhibiciones de bueyes con carretas en fiestas y eventos tradicionales, entre otras actividades, y donde destaca el Concurso de Manejo de Yuntas, el único que estas características que se celebra en Canarias. Una prueba que se realiza para conseguir que los ganaderos tengan una motivación extra para seguir criando el ganado de la raza basta canaria, que se encuentra en peligro de extinción.

Para el presidente de AGUAVITE, Francisco Melián, la asociación "es hoy un proyecto sin terminar, un proyecto en continuo avance de creación de nuevas ideas y de rescate de nuestra cultura tradicional, tan cercana pero en un rápido proceso de olvido".

"AGUAVITE quiere que nuestra ganadería siga viva, que nuestras costumbres no sean tan solo un mero romanticismos teatral y de acto de fiesta, sino que se mantenga como fue en su tiempo, como una forma de vida que hoy en día muchos ganaderos creen posible pero que no encuentran su sitio por las trabas que día tras día se les imponen, tanto por las leyes creadas sin escrúpulos como por las críticas que estamos sufriendo de ciertos sectores sociales que no sabemos bien el que buscan", asevera el presidente.

"Nuestra labor altruista nos satisface y nos enorgullece, no sabemos donde llegar, la meta es infinita y nuestra sociedad cada día demanda de acciones como las que realiza hoy en día nuestra Asociación. Sentimos lo que hacemos y creemos que estaremos aquí por mucho tiempo", resalta Melián.