Tegueste acoge un concierto de la Banda de la Academia y la Agrupación San Marcos Evangelista por el Día de Canarias

La cita será este viernes a partir de las 17:30 horas en la Plaza de San Marcos

La Plaza de San Marcos de Tegueste acogerá este viernes, día 25 de mayo, un concierto con motivo de la celebración del Día de Canarias a cargo de la Banda de la Academia de la Agrupación Musical San Marcos Evangelista y de la Agrupación Musical San Marcos Evangelista. El concierto comenzará a partir de las 17:30 horas, con entrada libre.

La Banda de la Academia de la Agrupación Musical San Marcos Evangelista, dirigida por Javier Pérez Hernández, interpretará cinco piezas musicales, como serán "Two Spirituals" (M. Green), "Pomp and Circumstance (E. Elgar), "Mystic Legacy" (L. Clark), "Take a Break" (J. de Haan) y "A Joyful Journey" (R. Sheldon).

Por su parte, la Agrupación Musical San Marcos, dirigida por Alicia Melián Rodríguez, interpretará las obras "Fiesta en la Caleta" (Texidor), "ABBA Gold" (Ron Sebregts), "Grease Selection" (Willy Hautvast) y "Te oí cantar una vez" (Domingo González). Además, ambas formaciones musicales interpretarán una obra conjunta, como será "Oh, Pretty Woman" (R. Orbison).