La Isla precisa cinco veces más áridos de los que produce en la actualidad

La oferta es excesivamente pequeña. Tenerife necesita cinco veces más áridos de lo que actualmente se está produciendo para poder llevar a cabo todas las obras que se prevén con garantías. Así lo estima la patronal de constructores y la de fabricantes de áridos, quienes detallan que la Isla fabricó el año pasado 850.000 toneladas de este material, un 85% menos que hace algo más de diez años, en 2006. Una situación alarmante ya que pone de manifiesto que el territorio tinerfeño no tiene garantizado el suministro de una materia prima tan esencial como son los áridos.

Según los datos que aporta la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) y la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa), cada habitante consume una media de cuatro o cinco toneladas de áridos al año. Es decir, que la Isla -con una población de 904.713 personas- necesitaría alrededor de 4,5 millones de arena y piedras, una cifra muy alejada de la actual producción. Desde Anefa, su presidenta Rita Martínez, asegura que se trata "de una situación insólita, que no tiene precedentes en ningún país civilizado que conozcamos y de difícil solución a corto plazo".

Desabastecimiento

Este desabastecimiento se genera porque actualmente solo hay una cantera de áridos en funcionamiento y otra en trámites en toda la Isla. Teniendo en cuenta que la vida útil de una explotación de este tipo es de diez años y que los plazos para poner en marcha una nueva son de aproximadamente cinco o diez años, Tenerife no tendría abasto en apenas una década. En este sentido, Martínez destaca que "debemos de analizar y planificar correctamente las necesidades presentes y futuras de suministro sostenible de materias primas de rocas y minerales industriales necesarios para el desarrollo económico de la Isla".

Según pone sobre la mesa Anefa, los áridos son la segunda materia prima consumida por el hombre después del agua. Por poner un ejemplo, el año pasado se consumieron en España casi 153 millones de toneladas. Y es que para construir una vivienda unifamiliar son necesarias más de 400 toneladas de áridos, un colegio o un hospital 15.000 toneladas, y un kilómetro de autopista más de 30.000 toneladas. Esto significa que el 70% de la industria depende de la actividad de las canteras y otras instalaciones de producción de material de piedras y arena.

Picoteos furtivos

Para paliar la ausencia de canteras, la Isla está usando picoteos furtivos y obras de desmonte. Así lo denuncian ambas patronales, quienes detallan que la extracción de áridos se ha tapado "bajo mejoras agrícolas que no eran tales en las que no se pretendía mejorar la nivelación de las parcelas sino obtener los materiales y posteriormente machacarlos en los equipos móviles distribuidos por la Islas, o bien escombros triturados en estas o similares instalaciones".

No obstante, desde Anefa quieren dejar claro que los sectores de la construcción y de los áridos no están en contra de la economía circular. "Nada más lejos de la realidad, no solo estamos a favor sino que representa un sector clave para lograr el cambio de modelo económico", destaca su presidenta. "Trabajamos para que los residuos de construcción y demolición, los RCDs, se gestionen correctamente y se le reintroduzcan como materias primas con todas las garantías, con la misma credibilidad que un material natural", agrega Martínez.

Y es que las patronales denunciaron hace unos días el uso excesivo de áridos sin calidad en la Isla pese a los riesgos que ello conlleva. Precisamente hacían referencia al material que procede de estas instalaciones y que a menudo no cumple con los requisitos ambientales y de seguridad necesarios. ¿Cuales son los riesgos?: Construcciones con una estabilidad dudosa o carreteras con una deficiente capa de rodadura.

"Tenemos que usar árido reciclado pero con las suficientes garantías de calidad", destaca la experta, quien agrega que, "nadie quiere pasar por un puente o vivir en una casa que, por haber utilizado árido reciclado, tenga mejor calidad, hormigón de menos dureza o menor durabilidad que una construida con árido natural".