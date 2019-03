Puertos expropiará un millón de metros cuadrados para la actividad industrial

El puerto de Granadilla de Abona crecerá alrededor de un millón de metros cuadrados para ampliar su actividad industrial. Esta es una de las actuaciones que aún quedan pendientes en el muelle sureño y que el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, se encargó de explicar ayer a la representación empresarial que visitó la infraestructura. Según avanzó a los invitados, las expropiaciones de los terrenos se realizarán de forma inminente para poner el suelo a disposición de los futuros inversores, para el que ya cuenta con proyectos de urbanización "de toda esa zona" e incluso con partidas presupuestarias para su desarrollo.

Esa superficie aún por adquirir representa la mitad del espacio terrestre de la obra. El representante del organismo estatal en la provincia, del que depende este servicio marítimo, especificó que "gran parte" de los desmontes que se produzcan con los trabajos se aprovecharán para acabar los rellenos que quedan pendientes "ante el problema de áridos que hay en la Isla" y avanzó que ya existe "multitud de solicitudes de ocupación". Aunque dijo no poder dar una cifra "en concreto" de peticiones, aseguró que son "muchos" los interesados en instalarse en los dos millones de metros cuadrados totales. Para la captación y selección de empresas, subrayó la importancia que juegan los incentivos que ofrece el territorio y, para que el sector portuario conociera in situ sus posibilidades, preparó esa visita de ayer acompañado por el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife, Moisés Romero, ente que "tendrá que decir mucho en este puerto porque pretendemos que sea no solo Zona Franca sino Zona Especial Canaria".

Con el atractivo fiscal, "la inversión aquí es inmejorable", dijo Pedro Suárez durante el encuentro. Tanto es así, que resaltó que "solo con la expectativa" que existe la Autoridad ha recibido "multitud" de ofertas para ocupar el suelo, unos dos millones de metros cuadrados que están "a disposición de la industria, fundamentalmente, relacionada con el puerto". Esa actividad que se desarrollará en torno a la infraestructura, según defendió, se traducirá en movimiento económico y la creación de puestos de trabajo, la parte que -aseguró- "le falta al Sur para despegar económicamente a nivel mundial". El muelle es de tal envergadura "que hay que ir con pies de plomo para que la estrategia, a 15-30 años, no nos coma, por lo que hay que tomar las decisiones con la cabeza fría para no arrepentirnos de no haber hecho en su momento lo que deberíamos haber pensado", advirtió.

Entre los proyectos contemplados para ser desarrollados en el área terrestre se encuentra la polémica planta regasificadora, que aún hoy se encuentra paralizada después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya sido el último organismo en oponerse a su construcción, en noviembre del pasado año.

Pese a las críticas y rechazos que ha generado la introducción del sistema gasista en Tenerife, el presidente de la Autoridad afirmó que "en absoluto" da por perdida su puesta en marcha. "Es muy importante, porque todos saben que la emisión de gases de los busques de todo el mundo debe reducirse en 2020 en un 30%, por lo que el gas es la alternativa que está sobre la mesa", defendió, para posteriormente añadir que "prácticamente la gran mayoría" de los navíos en fabricación llevan "propulsión a gas". "Imagínense si lo producimos. Toda la flota del Atlántico vendría a abastecerse aquí y, por ende, de un montón de productos más", estimó.

Para Pedro Suárez, la regasificadora es un proyecto "que no podemos dejar escapar" y el muelle granadillero el "motor del futuro de Tenerife", porque es el "único puerto del Atlántico que puede ofrecer este tipo de espacios e instalaciones", sentenció el responsable del organismo estatal en la provincia.

Delegado de la Zona Franca

Por su parte, el nuevo delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz aseveró que existe una predisposición "muy buena" por parte de posibles inversores a instalarse en Granadilla. De hecho, mencionó que acaba de participar en una convención en Cádiz donde explicó "las bondades y beneficios fiscales de la Zona Franca de Tenerife" y expuso las instalaciones disponibles en el puerto, lo que generó "muchísimas expectativas". Moisés Romero recordó que la Isla, por su situación geográfica, es una plataforma tricontinental que lleva a vender esa característica a los empresarios, ya que es capaz de servir de unión entre Europa, América y "sobre todo África". "Somos la puerta de entrada al comercio con África Occidental y la mayoría de empresas buscan el beneficio de la Zona Franca y los beneficios fiscales canarios", concluyó.

El director de Puertos de Tenerife, Luis Santana, fue el encargado de explicar ayer al grupo congregado en el muelle sureño -consignatarios o relacionados con la reparación naval, por ejemplo- el estado en el que se encuentra la obra y los pasos que aún quedan por dar.

Según explicó, entre los avances contemplados a corto plazo está el traslado de la carga rodada desde el puerto de la capital chicharrera. La previsión es tener terminado para el otoño entre 60 y 80.000 metros cuadrados asociados a la línea de atraque para ese tipo de mercancía, como es el caso de los coches. La intención es que, a partir de los meses de septiembre u octubre, pueda ser derivada al Sur con el objetivo de ir "aliviando la presión que tiene Santa Cruz, abriendo allí hueco para otras operaciones para las que no tenemos espacio". La idea es llevar a Granadilla "toda la carga rodada posible, no solo la que viene de la Península sino el tráfico de vehículos que se mueve en la Isla, pero no quiero adelantarme porque hay que hablar con las navieras", comentó.

El director mencionó que también quedan pendiente una parte de rellenos del puerto sureño, en los últimos consejos de administración de la Autoridad se han aprobado casi 25 millones de euros para empezar a hacerlos, y el desarrollo del muelle central, previsto para el próximo año.

Por otro lado, indicó que ya está listo el muelle de ribera, de unos 1.000 metros cuadrados, y que en este ejercicio ya "está operativo el dique exterior, para la reparación naval y el atraque de barcos de media estancia". El propósito es ir "poniendo operativo el puerto según vamos terminando las fases", apuntó.

Ante las críticas que ha levantado el desarrollo de esta infraestructura en el municipio, Luis Santana defendió que se seleccionó ese lugar porque era el que reunía las condiciones necesarias, tal y como refleja "un estudio de los años 60 en el que se vio que el único sitio que había era este, sin contar Roque Bermejo y el Faro de Teno". Aunque admitió que genera "impacto", aseguró que la Autoridad lo está "valorando mucho".