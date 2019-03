Los constructores alertan del uso masivo de áridos sin calidad pese a sus peligros

Los constructores y los fabricantes de áridos alertan de que en la Isla se está usado de forma masiva material sin calidad pese a los peligros y la inseguridad que conlleva en edificaciones y carreteras. La Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (Anefa) aseguran que Tenerife vive una situación caótica ya que ahora mismo se utiliza alrededor de un 60% de áridos procedentes de residuos que a menudo no cumplen los requisitos ambientales y de seguridad necesarios. Algo que ambas patronales consideran una temeridad a la que hay que poner atajo de inmediato.

Así lo explicaron ayer el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, y su homóloga en Anefa, Rita Martínez, quienes han pedido con urgencia un plan estratégico de acceso a los recursos mineros para solventar esta situación. En concreto, los expertos explicaron que la mala calidad de los áridos puede afectar a la estabilidad de las construcciones así como a la durabilidad de las infraestructuras. En este sentido, Martínez advirtió que "no se puede utilizar cualquier árido para la capa de rodadura de una carretera porque puede ocurrir que si no tiene la calidad suficiente, cuando llueve el automóvil se deslice como sobre una placa de hielo".

La presidenta de Anefa detalló que en la Isla solo hay una cantera en activo, y según sus datos aproximadamente el 60% del árido que se consumió el año pasado en Tenerife no era natural, sino que procedía de otras fuentes como plantas de gestión de material reciclado o "RCDs". Una cifra excesivamente alta si se tiene en cuenta que en Europa el árido reciclado solo supone el 10-15 % del total. "Lo que ocurre en Tenerife es absolutamente anómalo", apuntó Martínez, quien añadió que "no todas las piedras valen para todo". "Se están produciendo irregularidades porque al final no estamos construyendo con áridos, sino con residuos", comentó la especialista.

Sin autorizaciones

En la Isla no hay escasez de áridos sino de autorizaciones para poder extraerlos. Esto es lo que sostienen los constructores, cuyo vicepresidente, Diego Vega, criticó "la mala

gestión política y administrativa en este asunto". "La administración confunde el autorizar plantas de reciclaje con favorecer el territorio", agregó Vega.

En esta línea, la representante de Anefa también recalcó que en Tenerife hay áridos de buena calidad pero no hay autorizaciones para su extracción, y puso como ejemplo que para ejecutar un kilómetro de autovía se necesitan entre 30 y 40.000 toneladas de material.

En Tenerife, prosiguió la dirigente de Anefa, se están extrayendo áridos por la vía furtiva de "picoteos" en el monte con excavaciones fraudulentas o bien con obras de desmonte que posteriormente se machacan con machacadoras portátiles que con frecuencia no cumplen con los requisitos técnicos y ambientales.