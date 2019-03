Adeje se empapa de los colores más alegres de la India

La cara que ponían los turistas alojados en los muchos hoteles de la zona debió de parecerse a la que en el siglo XVII se dibujaba en el rostro de los comerciantes europeos y colonizadores británicos que llegaban a la India. Una expresión fundamentalmente de alegría. Y alegría es lo que desprende a raudales el Holi, el festival indio de los colores. Es su principal característica tanto si se celebra en Nueva Delhi, Bombai, Calcuta o cualquier otra de las grandes urbes del subcontinente indio como si se festeja en la localidad sureña de La Caleta. Ahí, en la costa de Adeje y junto a algunos de los más lujosos hoteles de Tenerife, centenares de personas se congregaron en la gran explanada en que desemboca la avenida Virgen de Guadalupe para empaparse -literalmente- de los colores del Holi.

No en vano, el festival se caracteriza por la enorme nube de polvos de colores que se levanta sobre quienes bailan para celebrar la libertad y la felicidad. Indios, canarios, alemanes, británicos... Todos se lanzaban polvos entre sonrisas, bailes y minutos de descanso para reponer fuerzas con algunos de los muchos platos típicos que se servían en las casetas. Cuerpos y ropas cubiertos de arriba abajo de una mezcla indescifrable de rojo -el color del amor y la fertilidad-, azul -el color de Krishna, uno de los más importantes dioses de la India-, el amarillo de la cúrcuma o el verde que representa la primavera y un nuevo comienzo. La nube de colores se movía encima de las cabezas de los danzarines -entre los que fueron mayoría los adolescentes- que bailaban al ritmo de la música electrónica. Música no siempre tan reconocible a los oídos de españoles y canarios, ya que sonaron también temas de los muchos Dj que han seguido los pasos de Nikhil Chinapa, entre otros muchos precursores de la música electrónica india. Lo importante, sin embargo, fue la alegría que en todo momento se sintió en el parking público de La Caleta. Una alegría que compartieron también las familias que paseando bajo la buena temperatura que ayer hizo en Adeje descubrieron por primera vez el Holi. Fue el caso, por ejemplo, de Andrea y Martina, un matrimonio italiano alojado en uno de los hoteles de la zona. Salieron a pasear a eso del mediodía y lo cierto es que la música los guió hasta la explanada, donde descubrieron una celebración que desconocían hasta ayer mismo y que, reconocían, los había fascinado. Tanto que sin saber muy bien qué era eso del Holi decidieron mezclarse entre la multitud y mancharse la ropa hasta estropearla. Porque compartir plenamente el festival de los colores de la India no es totalmente gratis. El peaje que hay que pagar es el de tirar a la basura la camisa y los pantalones, irrecuperables después de sufrir esta singular batalla de colores y alegría.

Andrea y Martina acabaron recuperándose de la inesperada fiesta con un par de hamburguesas y otro par de cervezas, con eso y con la promesa de leer, una vez de vuelta en el hotel, qué era eso tan simpático en lo que habían participado. Dimple, una joven veinteañera tan canaria como india, explicaba a un grupo de turistas peninsulares que el Holi en realidad no es más que la despedida del invierno y el recibimiento de la primavera. O el festejo del bien sobre el mal. O ambas cosas. Porque en realidad son varias las leyendas que tratan de explicar las raíces del Holi, una tradición a la que Adeje lleva ya años sumándose -en el municipio está el Centro Cultural Hindú, impulsor del festival- y que se ha extendido por medio mundo gracias al buen rollo que desprende. Una de estas leyendas o relatos, tal vez la más popular, sea la que protagoniza Holika, la pérfida hermana de un rey -el rey Hiranyakashipu- y tía del príncipe Prahlad. Holika era al parecer inmune a las llamas y quizá por eso recibió el encargo de su rey y hermano de arrojar a la hoguera a Prahlad, que se había negado a venerar a su padre para continuar rindiendo tributo al dios Vishnu. El caso es que sería Holika la que acabaría devorada por las llamas. En definitiva, ese triunfo del bien sobre el mal al que ayer, bajo el sol de Adeje, aludía la joven Dimple al explicar a los turistas los orígenes del Holi. No obstante, no es este el único relato que intenta desentrañar los orígenes del festival. Hay quienes lo atribuyen al consejo que Yashoda dio a su hijo Krishna, que estaba enamorado de Radha y a la vez celoso de su piel blanca. Yashoda le recomendó que pintara a su amada con colores oscuros, para que ambos tuvieran el mismo tono de piel.

Sea una u otra la historia en que ancla sus raíces el Holi, lo cierto es que se ha extendido por ciudades de prácticamente todos los países de Europa. La celebración tiene particularidades según la ciudad que lo celebra: Bengala, Calcuta, Mathura, Orissa, Guyarat... O Adeje. Los bengalíes, por ejemplo, cebran el Holi con el sobrenombre del festival de los columpios, ya que Radha y Krishna están decorados y sentados en columpios en palanquines. Y el Holi de Adeje, claro, tiene también sus particularidades. Quizá la más significativa y enriquecedora sea la de la cantidad de nacionalidades que congrega. Seguramente sea uno de los territorios de Europa que a más gentes de distintos orígenes es capaz de congregar en torno al festival de los colores. Y ayer fue especialmente destacable. De las decenas de hoteles que rodean a la explanada de estacionamiento de La Caleta salieron italianos, franceses, alemanes, británicos o irlandeses que abandonaron por unas horas su cita con la playa o la piscina para sumarse a la locura de polvos de colores -fabricados fundamentalmente con almidón de maíz-, agua, espuma y música.

El único traspié de la alegre jornada adejera fue el que tuvo uno de los asistentes, que en el intento de estacionar su coche no calculó bien el desnivel de una zona de tierra y dejó el vehículo colgando de la acera. Tuvo que intervenir la grúa municipal. Por lo demás, difícilmente habría sido posible encontrar a alguien que ayer dejara el Holi con otra tristeza que no fuera la de tener que esperar un año para repetir.