El Consorcio de Bomberos convoca las primeras oposiciones en 12 años

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife ha convocado la primera oposición de los últimos 12 años para cubrir la decena de plazas de bomberos que quedaron libres desde 2016 por jubilaciones. Según informó ayer el presidente de este organismo dependiente del Cabildo, Javier Rodríguez, el proceso selectivo no solo permitirá que un total de 10 personas entren como funcionarios de carrera, sino que también servirá para crear una lista de reserva de 40 efectivos para responder a las demandas derivadas de los tres parques que se pondrán en marcha en el Sur.

El también director insular de Seguridad especificó que el plazo de inscripción de los candidatos se abrió ayer, tras la publicación de la oferta en el Boletín Oficial del Estado, y que los interesados contarán con un plazo de 20 días naturales para apuntarse en la convocatoria. En la primera mañana ya habían pasado por las instalaciones con el fin de registrarse "aproximadamente ocho aspirantes" y el responsable del área en la Institución animó al resto a no "desanimarse" porque, aunque en principio saldrán 10 nuevos puestos, los otros 40 que superen la oposición quedarán apuntados para acceder posteriormente como interinos.

Según recordó, la ley solo permite cubrir las plazas que hayan quedado libres en los últimos tres años por jubilaciones, pero eso no significa que no se pueda responder a la demanda gracias a esa otra figura. "Como tenemos previsto abrir tres parques, puedes tirar de la lista reserva para esos nuevos servicios, así que entrarán más personas independientemente de que se generen bajas o no", destacó Javier Rodríguez.

Aunque la plantilla del Consorcio aumentará en 50 bomberos, de los 200 profesionales actuales a los 250, el presidente del organismo indicó que no todos empezarán a prestar la actividad en este ejercicio porque la apertura de las instalaciones del Sur está "escalonada". El director insular mencionó que el acuerdo de finalización de huelga, que tuvo lugar a principios de mandato, contemplaba la necesidad de crear tres parques en Arona, Guía de Isora y Güímar y, como el primero ha sufrido retrasos, señaló que este último será el que se ponga en funcionamiento este mismo año, en el que trabajarán cuatro bomberos "las 24 horas del día de los 365 días del año".

En el caso del de Arona, informó de que el proceso se ha demorado debido a la posible ubicación de la instalación. Ante este retraso, y al adquirir incluso los camiones que hacen falta para prestar el servicio, que llegarán "el mes que viene", el Consorcio planteó al Ayuntamiento ejecutar la edificación en la zona de El Mojón, porque se ha "liberado mucho terreno" en este lugar, pero finalmente el Consistorio "ha rechazado" esta propuesta y ambas instituciones han vuelto a trabajar en la primera opción planteada, la cesión por parte de la Corporación local de la parcela donde se ubica el actual depósito municipal de vehículos.

La situación es más complicada para el parque previsto en Guía de Isora, ya que el terreno que contempla el Consorcio para su ubicación pertenece al Gobierno de Canarias y, según criticó ayer Javier Rodríguez, no ha dado permiso para utilizarlo. La negativa del Ejecutivo regional -explicó- se debe a que en esa zona existen dos eras con protección patrimonial, pero aseguró que el área de Patrimonio del Cabildo ha informado "de forma clara" de que "pueden ser removidas, como ya se hizo para ejecutar el Anillo Insular, o complementar el uso" en una parcela de 10.000 metros cuadrados, mientras que la instalación "solo necesita 3.500".

Subrayó que ese primer rechazo de la Comunidad Autónoma ha sido la "única" contestación que ha recibido el Consorcio porque ahora "ni siquiera responde los oficios que enviamos". "Hemos hecho todo lo posible y nuestra situación es casi de desesperación. No entendemos cómo, habiendo voluntad política y recursos por nuestra parte, no hay voluntad política por parte del Gobierno respecto a un terreno que no está siendo utilizado y que redundaría en la inmediatez de respuesta para una comarca tan importante como la del Suroeste", lamentó el director insular de Seguridad.

En su opinión, el Ejecutivo está siendo "irresponsable", ya que la apertura de un parque en el área isorana no es "por capricho", sino porque se quiere "mejorar los tiempos de respuesta de un servicio tan esencial como es la prevención y extinción de incendios". La Comunidad Autónoma está "jugando con una cuestión tan delicada como es la seguridad", agregó.